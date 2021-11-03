台北市停管處近年力推「智慧化開單暨收費系統」，全市主要幹道就有685個時段性車格有望實施，目前將在內湖、南港區等3個路段先行上路，啟用具影像辨識和車輛感測功能的智慧停車柱，使用悠遊卡繳費可享停車前10分鐘免費、停車費95折優惠，預計明年初會完成600格。

北市約有5萬格收費停車格，為提供民眾即時路邊停車資訊和即時繳費功能，實現無人化、無紙化開單，停管處將其中5800格採用地磁感應，智慧停車柱則預計完成600格。智慧車柱2018年時曾在北市府東門試辦，現已在港墘路221巷、南港路、成功路等3路段上線。

停管處科長羅至浩表示，即起將於內湖區港墘路221巷（港墘路-陽光街）、成功路2段（民權東路6段-成功路2段486巷）及南港區南港路1段北側（南港高工前）設置智慧停車柱，使用悠遊卡繳費還可享停車前10分鐘免費、停車費95折優惠。

羅至浩解釋，路邊智慧停車柱具影像辨識和車輛感測設施，車輛駛入時會由系統自動辨識車牌並紀錄停車時間，離場時民眾可透過悠遊卡至現場機器繳費，也可以直接綁定銀行、電信業者代扣繳，或使用手機智慧支付平台及超商多媒體機查詢繳費。

羅至浩說，為使民眾辨識智慧停車柱的位置，將於該收費車格繪製智慧停車LOGO，實施初期也會搭配現場夾單說明繳費資訊，車柱上也有標註操作方式、繳費說明及服務專線等資訊，民眾有任何問題也可撥打客服專線諮詢。

停管處建議，民眾可透過「北市好停車APP」查詢路邊停車格位全日即時資訊，不用擔心繳費單遺失或者須持繳費單至超商繳費等問題，並於現場以悠遊卡繳費或透過pay.taiepi智慧支付繳納停車費，除可享95折優惠外也能節能環保。