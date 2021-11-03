極端氣候對環境的影響迫在眉睫，全球130多個國家宣示2050年要達到淨零碳排目標，減碳已是走向未來的方程式。工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗指出，隨著淨零碳排成為全球共識，所帶來的雪球效應，包括環境減碳、能源供給、生產活動、消費模式等，將會是影響台灣未來三十年產業發展的最大挑戰。

為協助產業超前掌握市場趨勢，打造永續競爭力，經濟部技術處指導之下，工研院舉行「眺望2022產業發展趨勢研討會」。

工研院副院長彭裕民指出，因應氣候變遷威脅，歐盟乃至各國政府紛紛提出中長期減碳願景，並欲擬徵收碳關稅，對仰賴出口的台灣產業造成龐大壓力；加以科技大廠紛紛提高減碳方案，加速全球供應鏈去碳化的進程，業界正面臨低碳轉型風險。工研院近年積極投入在研發「綠色節能」、「永續發展」等先進技術，今年已成立淨零永續策略辦公室，期能引領產業綠色轉型，打入國際綠色供應鏈。

蘇孟宗指出，為實現2050年淨零碳排的目標，各國推動碳稅與碳邊境調整機制(CBAM)，外界推估下一波CBAM對象可能是高科技產品，例如電腦通信及視聽電子產品製造業，台灣最快將在2、3年內就會先遇到「碳關稅」的風險，包括半導體、面板、資通訊、材料等產品輸出，無法達到減碳目標的供應商，在國際市場發展空間將受到壓縮。