亡魂哭泣喬友大樓4死家屬走不出來 議員曝3點關鍵

喬友大樓殉職家屬、消防員工作權益促進會3日再度到縣府廣場抗議，不滿4條人命遭大火奪走至今5個月過去，沒有行政報告，高雄城中城大火46條人命，15天行政懲處都出爐，議員吳韋達曝3點關鍵，指不說明網路流言延燒，造成消防基層的壓力，家屬走不出來？彰縣府表示下午會開說明會。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇表示，4條人命後要做什麼改革和檢討至今闕如，縣府一再以資料送中央，不方便公開，迫於高雄城中城15天就給出行政報告，才說「盡速」，這是彰化縣第一例消防員殉職救災現場，3大訴求邀真相改革、設立殉職消防紀念碑、開放消防員組工會，再次要求得到回應。

殉職消防員陳志帆的爸爸說，11月4日晚上6點要舉辦喬友追思晚會，希望縣長能到場，不要讓家屬失望。

議員吳韋達指出，簡單大火無法控制，基本調查都沒有向大眾說明，能躲就躲，將事情淡化，讓人失望透頂，其實反覆觀看大火現場的許多影片，當天晚上2、3樓火災，濃煙往上竄，住防疫旅館無法判斷跑還是不該跑，其中罹難家屬通聯記錄，是2、3分鐘拚命聯繫，一位重傷者對太太說「我死了，妳那邊好好顧好」。

吳韋達說，外界最大質疑是消防員兩位一組為何落單死亡，消防局必須澄清，陳志帆氣瓶較早沒氣，無線電聯絡不上，另位消防員出去求救，一片漆黑，摸著牆壁走摔落樓梯間，要下樓被濃煙跟高溫阻住，重新上樓摸到窗戶，掛了3、4個小時才被救下。

吳韋達指出，消防隊在中正路側嘗試要救掛在窗戶戶消防員，卻空間侷限救不了，轉而搶救7樓民眾，大火最重要3個關鍵是火勢藉由電扶梯向上竄燒，3樓以前是KTV包廂，充滿易燃板材與泡綿造成全面燃燒，4、5小時才撲滅，偏偏3、4樓防火門損毀、不見，大量濃煙與高溫向上竄，消防員無法藉由梯間攻上去，民眾也無法下來。3點只要做到1點改善，是不是憾事就不會發生了。議員參選人楊子賢抨擊多次要求公開說明，卻一再漠視。

今天抗議，祕書長賴振溝接下陳情書，彰縣消防局表示，鑑於內政部曾函示相關調查人員應予保密，縣府基於謹慎並尊重「災害事故調查委員會」函示內容，除配合上級機關調查、司法單位偵辦外，均採取保密方式辦理。消防署10月29日發布新聞，「彰化縣政府應針對喬友火災衍生問題與議題進行事故事實的調查，並公告之」。縣府下午會辦理說明會公告行政調查報告。