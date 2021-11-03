治療新冠傳出好消息，巴西近日的千人實驗發現又有一款老藥可降低死亡發生，是一款名為氟伏沙明（Fluvoxamine）的抗憂鬱症老藥，陽明醫院胸腔科醫師蘇一峰指出，該研究指出可減少新冠感染後死亡風險達9成，並獲Nature期刊註明為重要發現，可望為全球的新冠疫情帶來轉機。

台北市立聯合醫院急診醫學科醫師賴昭智，今日於新冠肺炎科學防疫線上論壇說明新藥發展，提到氟伏沙明是一款抗憂鬱症老藥，經巴西的千人試驗後發現，能有效降低新冠住院風險達32％，若服藥遵從度能超過8成，降低住院風險更可達66％。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，氟伏沙明是一款使用超過20年的老藥，主要用於重度憂鬱症病患，當大腦血清素降低，人就容易鑽牛角尖，引起負面情緒，而氟伏沙明的功能就是抑制大腦回收血清素，讓血清素保持在高水平，幫助人控制良好情緒。

沈政男說，目前不清楚氟伏沙明預防新冠重症的機轉為何，但這款藥副作用低，是精神科的常見用藥，且價格便宜，若將來能廣大應用在治療新冠肺炎，可望帶來很大的幫助。

賴昭智也指出，除氟伏沙明能夠老藥新用外，近期國際間也有Sotrovimab的單株抗體，以及再生元單株抗體雞尾酒療法進入三期臨床，前者可降低8成5的住院風險，後者具有可接受的安全性，並能有效降低住院、死亡率，為根除新冠疫情帶來新希望。