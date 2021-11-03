2021 ITF台北國際旅展將於11月5日至11月8日於台北南港展覽館開展，瓏山蘇澳冷熱泉度假飯店（攤位號碼I1106）即日起至11月9日止推出旅展優惠，標榜住房、泡湯優惠皆有感、其中「輕旅夜泊住宿券」每張6000元，買5張再贈1張，專案於2022年2月14日至5月31日間假日使用不加價。「冷、溫雙泉Ｂ房型湯屋券」每張1600元，買5張再贈1張，套券組最低35折優惠。單筆訂單滿５萬元另有「專案訂購滿額贈」－加贈「和式／西式套房升等券」乙張，買多贈多。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店今年度首推「輕旅夜泊住宿券」，每張6000元可雙人住宿乙晚不含早餐，專案適用於2022年2月14日起至5月31日間，周末、假日使用不加價，買5張再送1張，換算起來2天1夜溫泉假期，雙人出遊、每人只需2500元。可於228連假、清明連假..等假期出遊使用。

「一泊朝食住宿券」住宿乙晚含早餐，旅展73折優惠、每張6600元或「一泊二食住宿券」住宿乙晚含早餐、晚餐，旅展71折優惠、每張8800元，趁著旅展優惠至宜蘭出遊泡湯，無論是漫遊小鎮、景點走訪或重遊嘗鮮，旅展優惠都最划算。

為泡湯旅客設計的「冷、溫雙泉Ｂ房型湯屋券」每張1600元，專案房型雙湯池設計，同時享泡冷、溫雙泉，旅展再加贈「免費加1人或加1小時泡湯」，並有「AVEDA沐浴備品與在地名產點心組」。湯屋券買5張再送1張，套券組最低35折，換算下來一個人泡湯僅要444元，比一般飯店大眾池泡湯還划算，最適合說走就走的宜蘭一日遊。

除了住宿券、湯屋券以外，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店旅展期間更推出「加人入住優惠券」，加人入住費用最低55% OFF，對於家中成員眾多、出遊常需額外加價的旅客族群，這樣的精省方案，讓出遊花費減少、品質不變，最是有感。此外，飯店亦推出「專案訂購滿額贈」，11月4日前單筆訂購滿五萬元，即贈最高價值8140元的「和式／西式套房升等券」乙張，滿十萬元贈送兩張，以此類推。台北國際旅展期間單筆訂購滿六萬元，贈「和式／西式套房升等券」乙張，滿十二萬元，贈兩張，以此類推。

即日起至11月9日止，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店「2021台北國際旅展優惠專案」限時熱賣中。旅客可透過飯店官網訂房「直訂優惠專案，優惠＋訂房一次完成；或透過飯店購物車訂購「旅展電子票券」，旅客無須親臨展場，電子票券即買即得，優惠立即使用。除電子憑證外，想要有實體票券以便贈禮、活動抽獎的，也可透過「傳真訂購」方式，至飯店官網下載訂購單填寫回傳，或於11月5日至11月9日親臨南港世貿展覽館I區I1106飯店攤位展場選購。