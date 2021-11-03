中市李姓男子在2017年間出獄後，常到大里區1家自助餐店吃飯，對謝姓男老闆及員工摸臀騷擾，因謝男頻頻婉拒引他暴怒，在今年8月間帶44公分長的生魚刀片，進店就朝謝男右手怒砍一刀，大喊：「給你死！」一路共追砍11刀，直到謝男昏迷倒臥血泊，逃逸藏匿山區，遭警逮捕時坦承行凶，否認殺人意圖。台中地檢署依殺人未遂將他起訴，建請法官從重量刑。

62歲李男在2016年間因涉傷害案被判徒刑4月，在2017年7月出獄後，多次到台中市大里區的1家自助餐店消費，常趁機對謝男及員工摸臀及肢體碰觸騷擾，謝男多次婉拒規勸，惹怒李男，他將長44公分的生魚片刀放置在機車前置物架袋內，在今年8月18日上午11時許騎到自助餐店。

李男將機車停妥，就拿出生魚片刀朝謝男右手猛砍一刀，謝男忍痛逃往後方廚房，往附近巷弄躲藏，豈料，李男殺意甚堅沿途大喊：「給你死」一路追砍，朝謝男的手、腳及頸部砍，直到謝男昏迷倒臥血泊，李男才罷手，持刀返回自助餐騎機車逃逸。

謝男身受4公分至15公分不等的11處刀傷，警方獲報到場緊急送醫，並調閱路口監視影像循線，在隔天下午2時許在中市太平山區將他逮捕，並查扣作案生魚片刀及隨身攜帶的1把短刀。

李男到案坦承持刀追砍謝男，但否認有殺人意圖，並辯稱犯案時精神狀態異常，請求鑑定精神狀態。

檢察官認為李男事前即預藏兇刀，行兇過程沿途追砍謝男的狀況，認定篩意甚堅，並非單純的傷害，且行兇後持刀從容返回自助餐店騎機車離開，逃往山區躲避查緝，請查扣到的兇刀已洗滌乾淨，在警方調查訊問時避重就輕、對答如流，根本無精神異常的狀況。

檢察官以李男只是對謝男不滿，就持刀沿街追殺，要致人於死，且犯後態度不佳，毫無悔意，建請法官從重量刑。