搶攻雙11購物節，超商通路從消化賣家大量交寄包裹中繼站，轉型參戰促銷熱門通路；萊爾富看準蝦皮購物超過1600萬龐大會員陣容，3日起結盟蝦皮商城推出全新線上旗艦店，首波上架商品達上千支。

萊爾富慶祝網路旗艦店，Hi-Life VIP APP也推出兩款「萊玩遊戲」線上活動，內容包含可天天免費遊玩轉盤遊戲，獲集點還有機會刮中熊寶Buddy週邊商品或指定乳製品等，全檔將祭出高達2千萬點數。

線上購物平台「萊購物」則於3日至12日限時開賣百款精選限量爆品，指定優惠商品最低下殺2折起，包括首度開賣Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB翻蓋式摺疊智慧機等。

萊爾富指出，歷年雙11檔期包裹數量是非雙11檔期包裹量的3~5倍，且每年雙11的物流件數，更呈現年年成長趨勢，今年特別在雙11期間推出小熊維尼四款迪士尼正版授權、台灣製造、造型可愛又兼具實用的餐具，以衝刺第四季業績。