歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）表示，智利觀光港市瓦巴萊索（Valparaiso）今天清晨發生規模5.9地震。

這起地震深度112公里。

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