智利觀光港市瓦巴萊索地震 規模5.9 12:412021/11/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）表示，智利觀光港市瓦巴萊索（Valparaiso）今天清晨發生規模5.9地震。 這起地震深度112公里。 《國際產業》首超波克夏 輝達市值晉升第7大 歐布萊恩：中國恐在2024美總統大選前犯台 #觀光 #巴萊 #11 #港市 #智利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港股市3日開盤小跌 10:302021/11/03 財經 嘉市2021光織影舞展 妝點冬夜 04:102021/11/03 地方新聞 張忠謀五度出任APEC領袖代表 04:102021/11/03 財經要聞 陸互聯網企總市值季減近3成 04:102021/11/03 全球財經 Q2全台熱門路段 台南仁德文心路摘冠 11:032021/11/03 財經 反萊豬論戰 柯嗆蘇揆扣反美帽子 04:102021/11/03 焦點要聞 寶格麗 13問表登台 04:102021/11/03 時尚消費 陸昨新增109確診 無症狀感染者19例 11:212021/11/03 兩岸 核廢料推遲不處理 侯指對新北不公平 04:102021/11/03 焦點要聞 《港股》恆指開低走低 電力設備股逆勢衝高 11:082021/11/03 財經 印尼塔寧巴群島外海 遭規模5.8強震襲擊 03:322021/11/03 國際 國際熱門新聞 馬克宏與澳總理私人對話外洩 法國人氣炸揭背叛內幕 - 國際 200年來首位波士頓台裔女市長 36歲市議員吳弭當選 - 國際 影》卡蘇伊士運河受損 長賜輪驚人傷勢曝光 - 開眼界 QS亞洲大學排行榜 台大排名第19冠全台 - 國際 - 中央社 美陸戰隊退役軍官投書：願接受徵召駐台協防 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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