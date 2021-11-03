大陸永祥新能源二期5.1萬噸高純晶矽進行擴產。據了解，永祥新能源二期擁有年產5萬噸高純矽晶和1千噸電子級高純矽晶生產能力，是目前全球單線產能領先的高純矽晶生產企業，擴產後，將全面滿足N型單晶的需求，進一步緩解高品質質高純矽晶缺口局面。對於永祥的擴產，國內太陽能業者表示，上游原材料瘋漲的情形，將有機會得到緩解，矽材料價格即將開啟下行通道，此將有助於國內綠能的持續推動。

據統計，今年以來太陽能晶矽材料漲150%，造成部分業者不堪成本上揚而出現違約紀錄，也衝擊營收表現，對於綠能推動更是一大阻礙。而本周傳出大陸永祥新能源二期5.1萬噸的高純晶矽擴產，台灣業者咸認為，上游原材料瘋漲的情形，將有機會得到緩解。

以茂迪(6244)而言，今年第1季因原物料大漲出現小幅虧損，但第二季就呈現轉虧為盈。第三季營收15.7億元，略較2Q下滑約0.5億元。在新技術方面，茂迪已推出下一代N型MoPower-360電池，最高功率可達360W，模組效率突破21%，領先業界平均19.8%的水準，同時完成台灣首例的自願性產品驗證（VPC），也通過經濟部金能獎的測試項目。該產品具TOPCon電池的材料與元件特性，可改善在清晨黃昏、陰雨天等弱光環境發電能力，適合用於台灣高溫多雨的特殊氣候，讓同樣的發電度數所節省的用地面積超過10%以上，為地窄人稠的台灣市場提供更有效率的土地利用，發電效率將使電站建置成本下降6~8%，或使發電收益至少提高10%。

聯合再生(3576)3Q營收35億元，也略較2Q下滑1.4億元。聯合再生上半年營收66.8億元，年增6.3%，合併毛利率為3.3%，上半年虧損7.6億元，但比去年同期虧損13.4億元大幅縮減43.5%。聯合再生今年執行擴產改機計畫，引進台灣最先進高端大尺寸400MW電池產線，可配合需求生產M6、M10及G12產品，G12尺寸的電池產能可高達500MW。