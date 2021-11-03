超跑製造商法拉利(Ferrari)新任執行長Benedetto Vigna周二表示，在朝向潔淨移動的過渡過程中，會尋求技術夥伴的合作。

Vigna為技術出身的資深業界人士，周二公布其首個季度財報。在被問到法拉利轉向需要大量投資的技術能力之時，Vigna指出，解決之道是透過合作關係。他表示，法拉利規模很小，但是有強大的品牌。

新的合作關係可能會依照現有與英國Yasa公司的合作模式，Yasa目前供應法拉利SF90 Stradale的電動驅動技術以及296 GTB的混合動力。

Vigna表示，在供應商的支援下，已經能妥善處理目前供應鏈難題局面。

法拉利指出，由於油電混合型的SF90系列，以及Monza SP1和SP2車型，更豐富的產品組合推動公司第三季核心利益增長12%，促使公司提高全年指引。

預計全年息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為15.2億歐元(約17.6億美元)，優於先前預測的14.5億至15.0億歐元間。

法拉利第三季調整後EBITDA年增12.4%，來到3.71億歐元，略微符合分析師的3.65億歐元預測；營收則年增18.6%，達到10.53億歐元。第三季總共出貨了2750輛汽車，年增18.9%，季增11.2%。

法拉利股價周二收漲1.2%，報213.1歐元。法拉利自10月初以來股價已漲20%。