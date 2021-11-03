國際鎳價近期仍在近2萬美元以上高檔，燁聯(9957)、唐榮(2035)等上游廠商11月報價延續漲態，相關鋼廠可望在價增、量穩下，無論上、下游，不鏽鋼族群第四季營收、獲利仍可望持穩高檔。

目前LME鎳價在每噸1.95萬美元高檔以上，其他不鏽鋼用合金原料供給不穩、價格居高，推升不鏽鋼鋼價；此外，在各國自疫情復甦、基建計畫持續開展，加上中國積極限制鋼鐵產量，鋼市供給仍相對吃緊。

隨著原物料成本增加下，不鏽鋼板龍頭燁聯(9957)續調漲300系列不銹鋼產品價格，主流規格內銷每公噸調漲1500元，外銷則全面持平；目前鎳價居高不下。受惠不鏽鋼價續漲，有利持續帶旺不鏽鋼相關廠商本季營運。

上游業者第四季營收、獲持續看增，今年業績表現挑戰逐季成長。

隨著燁聯(9957)、唐榮(2035)等上游廠商11月報價延續上漲態勢，12月亦不看淡，整體第四季不鏽鋼價續漲。對下游而言，受惠需求保持穩健，第四季營收、獲利可望持穩於第三季高檔。

下游需求方面，第四季過往為傳統旺季，但今年因鋼價已漲多，加上運費高昂、缺工等問題，隨著上游續漲，下游像是允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等也需轉嫁成本；不過因業者外銷訂單從接單到出貨大多需要1~2個月，因此第四季仍可反應第三季的部分訂單，有利第四季營運續穩健。