由於市場正在等待美國聯準會最新的談話，故3日韓股觀望氣氛濃，大盤開高走低，頗有獲利了結的意味。目前，KOSPI在2970.67點，跌42.82或1.42%。同時，韓元也走貶。

三星電子跌1.54%，SK海力士跌1.4%，Naver也跌 1.59%。其它像是LG化學跌5.05%，現代汽車也跌0.71%。

3日，現代汽車偕同起亞表示，由於缺乏半導體零組件，因此10月在美國的總銷售量年減4.1%。若換算成數量來看，僅賣掉近10.9萬輛汽車，至於2020年同期則售出約11.3萬輛。

韓國網路巨擘Kakao集團下的Kakao Pay行動支付公司，3日甫IPO(股票初次公開交易)時，股價立即應聲大漲超過1倍。也就是定價是在每股9萬韓元的Kakao Pay，3日韓股一開可公開交易時，股價就輕易飆過18萬韓元，並一度還來到23萬韓元位置。

匯率方面，一美元可兌1180.7韓元，韓元小貶。