《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會正在英國格拉斯哥舉行。央廣網報導，當地時間11月2日，中國氣候變化事務特使解振華表態，《巴黎協定》是全球氣候變化治理的里程碑，展現了最大的包容性，關鍵是如何將各國政治意願反映到行動當中；一些承諾仍然停留在口頭，使得大會關注的談判議題難以真正破冰。

落實氣候資金承諾、完成所有《巴黎協定》實施細則的談判是COP26大會（《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會）最緊迫的目標。一次次把談判爭議留給下一年的拖延不能再出現在本屆大會上，成為各方表態的焦點。

根據世界氣象組織最新發佈的「2021年全球氣候狀況」的臨時報告，今年1至9月，全球平均氣溫比1850年至1900年同期高出約1.09℃，目前被世界氣象組織列為全球有記錄以來第六個或第七個最溫暖的年份。海洋首先面臨嚴峻的升溫問題，目前海洋上層2000米深度水域溫度已經達到新的紀錄；在7月上半月，整個北極地區海冰範圍已經達到歷史最低點。全球無疑更加急迫的面臨氣候變化威脅。

COP26是《巴黎協定》進入實施階段的第一次締約方大會。完成全部實施細則遺留問題的談判，從而不至讓《巴黎協定》成為一紙空文，不少觀點將這次大會稱為「避免氣候災難的最後機會」。但中國氣候變化事務特使解振華坦言，一些承諾仍然停留在口頭，使得大會關注的談判議題難以真正破冰。

解振華指出：「《巴黎協定》在減緩、適應、資金、技術、能力建設、透明度等各個方面都作出了明確的規定和要求，提出了發達國家要為發展中國家在2020年之前每年提供1000億美元的資金支持。這方面並不理想，到今年，1000億美元的資金並沒有兌現，差距是200億左右，可能到2022年甚至2023年能夠到位。」

解振華表示：「在這個基礎之上，到2025年還會有比較大的增加，但這是將來的承諾。2020年之前的資金承諾並沒有兌現，發展中國家就覺得政治互信上出了一些問題。另外一個差距就是《巴黎協定》非常明確地提出來減緩和適應同等重要，但是現在適應的資金只得到了整個資金的20％，遠遠不夠。」

《巴黎協定》原定目標為，本世紀內全球氣溫升幅控制不超過2℃，力爭控制在1.5℃以內；而在COP26中，一些締約方試圖將其升級，希望「確保1.5℃的升溫成為一個可及的目標」。解振華坦言，相比於口號中更好的目標，各方對《巴黎協定》已有承諾目標的真正落實，並就長期減排目標的執行達成一致，才能避免全球氣候狀況不斷惡化。

解振華說：「《巴黎協定》確定的目標基於科學，有很大的包容性、可達性，力爭1.5℃也包括在《巴黎協定》的目標裡了，在這一點上大家是有共識的。我們還是按照《巴黎協定》的目標努力去爭取1.5℃更符合實際。關鍵是各國傳統的發展方式、生活方式必須要轉型，必須要進行技術創新。」

解振華呼籲：「光喊口號不行，光定目標不行，必須要有清晰的路徑。國際能源署發表了一個報告，我非常贊同其中的內容，（說）各個國家的歷史責任不一樣，起點不一樣，能力不一樣，在這種情況之下，還是要按照共同但有區別的責任原則，全球一起合作，並不是要求每個國家『一刀切』。」

目前，各締約國已陸續更新國家自主貢獻（Nationally Determined Contribution，NDC）承諾。中國明確了二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和等目標。解振華說，按照達峰後三十年實現碳中和的目標來看，中國的發展路徑展現了雄心和力度，中國將與各方積極合作，相向而行。

解振華表示：「最近這20年，中國的累計節能量佔了全球的58％。雖然取得了這麼大的進展，但是我們的能效水平還比較低，距離先進水平我們還有很大的潛力，要繼續做好。實現中國的NDC和長期的目標，有機構測算需要136兆人民幣，這麼大的市場，就需要資金和技術。我們希望能夠開展廣泛的合作，真正實現中國的目標和全球的目標。」