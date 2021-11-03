中美洲友邦宏都拉斯將於本月28日舉行總統大選，在野黨候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）先前曾表態若當選會與台灣斷交並與中國大陸建交。外交部次長俞大㵢今天在立法院備詢表示，我們跟朝野政黨都有接觸，對於台宏邦交「審慎樂觀」。

民進黨立委王定宇詢問，宏都拉斯在野黨是否已經完成整合？俞大㵢回應說，已經完成部分整合，排名第二與第三的現在是正副總統候選人。

王定宇又問外交部怎麼評估大選後的台宏關係？俞大㵢表示，我們跟朝野政黨都有接觸，他本人九月也去了一趟，跟相關人士都有碰面，對於台宏邦交審慎樂觀。

被問到美國是否有出手協助我們與宏都拉斯的邦交？俞大㵢指出，美國不希望改變目前的狀況，也樂見我們跟邦交國關係維繫；我們跟美國在西半球一直保持聯繫，包括宏都拉斯。

俞大㵢強調，中方搶奪我們邦交國一直都是進行式，未來不論誰當選，我們很清楚跟相關重要宏方人士表達我們是可靠、可信任的夥伴。台宏有80年的邦誼，中方要跟宏方親近的唯一目的就是因為中華民國大使館在那邊。中方的口惠而不實，宏方也有這樣的認知。