「掛靠國企央企、對接優秀民企成為國企／央企旗下子公司、讓民企享受央企、國企待遇」，一般人可能會認為不可靠，但這卻是大陸灰色地帶真實存在的「假央企」利益鏈。據《每日經濟新聞》報導，在這個被稱為「掛靠」的市場上，仲介機構或掮客明碼標價央企四級子公司或更低層級，每年費用在300萬元（人民幣，下同）以上，即便偏遠地方國企每年費用也要80萬元。

儘管大陸各級部門多次打擊，但在利益驅使下，「假央企」數量已有氾濫成災之勢。稍早10月22日，大陸國務院國有資產監督管理委員會就曝光一批假冒央企名單，共涉及企業353家，註冊地涵蓋31個省區市、5個計畫單列市。

大陸國務院國資委日公佈的假冒央企名單中，中國電力建設集團「受災」嚴重，公告假冒集團子企業151家，註冊地遍佈全大陸各地。

包括李明（化名）在內的多位仲介透露，仲介協助和對方建立聯繫，對方則是央企或者國企內部人士。但從多家央企近期發佈公告來看，偽造公章、虛假證件惡意註冊央企子公司，已經成為「假央企」變身的最主要途徑。