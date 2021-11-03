高雄28歲陳姓男子在苓雅區85大樓經營賣淫集團，透過日租套房來躲避警方查緝，警方2日持搜索票攻堅破門直搗賣淫集團辦公室，除了查扣大量保險套、潤滑液及現金5萬7000元外，竟還發現有1萬2100元的五倍券及高雄券，陳男坦承顧客使用五倍券及高雄券性交易他們照單全收，警方依妨害風化罪嫌將陳男移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局成功路派出所接獲檢舉情資，稱有賣淫集團藏身在85大樓，警方調查後發現，以陳男為首的賣淫集團涉嫌在苓雅區85大樓的日租民宿內經營不法色情性交易，透過日租套房來躲避警方查緝，警方今年在該處查獲多起違法性交易案件，研判分析均與陳男經營的賣淫集團有關聯。經警方長期蒐證，於2日攻堅直搗賣淫集團做為辦公室的日租套房進行搜索。

警方搜索過程中，發現辦公室內有大筆現金及點鈔機，甚至赫然在不法所得內看見五倍券及高雄券。面對警方詢問「連五倍券也收喔？」，陳男起初想騙騙警方，謊稱「那是自己的」，但現場面額1000元的五倍券就多達10張，明顯不是陳男所有，警方當場將所有不法所得全數查扣，隨後陳男才終於坦承有收五倍券及高雄券進行性交易。

除了不法所得外，警方在陳男的房間內，也發現大量保險套及潤滑液，經查共有880個保險套及14瓶潤滑液，陳男百口莫辯之際，向警方坦言，自己經營色情性交易，從事性交易媒介的工作。警方在陳男的手機內也發現有媒介性交易情事，而辦公室內另名35歲的劉姓男子，也遭警方帶返派出所製作筆錄，全案依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦。