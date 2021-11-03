年底「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等4大公投案將登場，被看好參選2022台北市長的國民黨立委蔣萬安、北市議員羅智強參加夜宿凱道，倡導4個同意。也被視為市長人選的北市副市長黃珊珊3日表示，政治人物要帶頭把論述說出來，而不是把問題一切二，讓雙方打在一起，非國家福氣。

蔣萬安、羅智強夜宿被認為參選台北市長的起手式，黃珊珊表示，每人有表達意願的自由，言論自由在台灣是很重要的事，各自有各自立場，她認為她的台北振興較重要，人民已很疲憊，四大公投議題的重點，是過程討論，不是單純「你贊成、他反對」，這不是健康過程。

黃珊珊說，題目內容要經過辯論，做政治動作是個人自由，政治人物要帶頭把中間的論述講出來，而不是把問題一分為二，正常的生活問題都不是一切二，有很多有中間值，要提升民眾的智識，不是「你只能聽我的、或只能聽他的」，讓兩者打在一起，這不是國家福氣。