34歲網紅「理科太太」（本名：陳映彤）被封為知識性網紅，2018年她上傳首支影片以招牌語：「Hi！大家今天過得好嗎？」走紅，當紅之際更邀來劉德華、蔡依林等人上節目，但她隔年就傳出點閱率下滑，被虧跌下神壇，更因違法業配開箱醫療器材遭罰20萬。

理科太太3年前突然爆紅，之後她被起底在台灣出生，小學到高中都就讀薇閣，後來申請到密西根大學安娜堡分校攻讀生物醫學工程，研究所時申請上哥倫比亞大學，最終獲得生物醫學工程碩士學位，但她因選擇創業一度瀕臨破產，之後靠著一支5分鐘影片把自己當白老鼠實驗，先塗上高濃度痤瘡桿菌冒出痘痘，再用自己的保養品治療，並戴著安全帽攝影機，一分鐘拍一張照片記錄臉上變化，最後創下千萬點擊率，也讓她身價翻漲。

理科太太今傳出已和John打官司辦理離婚。（圖／中時資料照片）

然而人紅是非多，理科太太走紅後也傳出過4項爭議，首先她當紅之際，另一名網紅「廣告小妹」直言，就她看來理科太太算是富二代，指出：「她的創業故事很不勵志，但就以我個人觀點來看，會投胎也是一種實力」。其次，2018年理科太太曾上傳一支探討有機食物的影片，片中稱有機食物不代表零農藥殘留，並稱有機肥料就是動物糞便，若不洗乾淨可能會吃到微量的農藥和大便，但遭台灣農糧署打臉，直指是錯誤消息，澄清目前已能在短時間檢驗出農藥，不可能吃到農藥殘留，至於糞便其他雜質，經過肥料發酵之後，並不會進入植物體。

2019年初張姓網友更指出，理科太太號稱智商170，影片卻漏洞百出，批評「理科太太是個智障」，引來PTT網友瘋傳討論，而理科太太當時懶理爭議，僅在IG限時動態回應：「我的智力應該是正常」。同年3月，理科太太跟老公貼出開箱影片，介紹「子宮頸癌自我篩檢套組」，因違法代言醫療器材引發軒然大波，最後被台北市衛生局開罰20萬元，理科太太當時表示心情平靜，以後經營自媒體會更謹慎，「最重要的就是不要貳過」。

被封為學霸的理科太太，老公理科先生John也來頭不小，是台裔美籍的藥劑師，理科太太走紅初期影片作品都可見John現身的影子，理科太太更自嘲只要Youtube影片封面有John就是點閱保證，2年前理科太太上Joeman節目《Joeman Show》，吐露當年其實是未婚懷孕，表示當時視訊跟John表示自己懷孕了，John一臉淡定，只回了一句：「嗯，我有一個很複雜的感覺」，面無表情異於常人，跟一向以理性著稱的理科太太家人反應雷同，當時網友還笑說：「不是一家人，不入一家門」，未料今(3日)卻傳出兩人已在協商離婚，讓粉絲十分感慨。