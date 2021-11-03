社子島惡煞31打5大械鬥 辣妹睡一旁警叫醒 驚呼：發生什麼事

北市社子島凌晨發生31人打5人集體械鬥事件，其中17歲的劉姓少年，利用臉書社團找來8輛車，持棍棒前往社子島河堤毆打來自板橋的陳男，31人當中5人未成年，其中22歲的陳女在車上睡覺，一群人大亂鬥後，警方趕到現場，發現其中1輛副駕駛座上坐一名辣妹，被叫醒時雙眼迷濛，問警察「發生什麼事？」隨即與男友被帶回警局製作筆錄。

陳姓女子常在IG與男友曬恩愛，3日凌晨在社子島一場鬥毆事件中，被警方帶回偵訊。（圖／翻攝自當事人IG）

陳姓女子常在IG常曬出與葉男恩愛照片，近日男友幫過生日，將愛車佈置生日蛋糕慶生，2日晚間9點多，葉男提議要開車「跑山」，駕駛陳女「小白」賓士車，先到附近麥當勞買外賣，吃飽了以後，就睡在副駕駛座，並不知道葉男將車開到何處，醒來時，才發現人在河堤，而且旁邊站了警察。

22歲陳姓女子在IG貼出自己與愛車的照片，不料3日凌晨參與社子島一場31人打5人的亂鬥中。（圖／翻攝自當事人IG）

警方調查，車主陳女與葉姓男友打算出遊，疑途中接到電話，轉往社子島助陣，但陳女否認對方結怨，警方將調查，陳女與17歲劉姓主嫌的關係。

警方調查，劉等人分別住在新北市淡水、中和等地，疑似透過網路聯絡，以及車友聚會糾眾滋事，警方正分別訊問，釐清聯繫方式、犯案動機，訊後將依照毀損、傷害以及妨害秩序等罪送辦，另外，陳男等5人中有2名未成年，訊後將劉等7名未滿18歲移送少年法庭，其他人則移送士林地檢署複訊。