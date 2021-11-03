稍早在MLB場上勇士成功以7：0完封太空人，奪下睽違26年的世界大賽冠軍，也是隊史(包含前身)第4座金盃，在進入季後賽一直不被看好的他們一路突圍擊敗強敵，跌破眾人眼鏡，而最後世界大賽MVP由第二棒索勒(Jorge Soler)摘下，他是史上第二位拿下世界大賽MVP古巴球員。

Jorge Soler joins Liván Hernández (1997) as the only Cuban-born #WorldSeries MVPs. pic.twitter.com/dAgJy137Np — MLB Stats (@MLBStats) November 3 2021

索勒是繼1997年馬林魚赫南德茲(Livan Hernandez)後，第二位拿下世界大賽MVP的古巴球員，他在今天率先敲出3分炮，讓勇士氣焰高漲，最後成功贏下比賽，他表示：「我就是很專心在打席上，對方也拿出所有武器跟我周旋，才在2好3壞之後敲出全壘打。」

而索勒在世界大賽一共敲出3轟，全都價值連城，他在世界大賽首戰1局上首打席敲出全壘打，寫下紀錄，另外在第四戰的全壘打也帶有勝利打點，今天更是直接幫球隊取得3：0領先優勢，他成史上第6位在世界大賽敲3發以上「超前轟」球員。

另5位是1926年貝比魯斯(Babe Ruth)、1928年路蓋瑞(Lou Gehrig)、1972年坦納斯(Gene Tenace)、2015年葛蘭德森(Curtis Granderson)、2017年史普林格(George Springer)。這也完全證明他就是世界大賽MVP的不二人選，畢竟這3支全壘打都超級關鍵，全部重重打在太空人身上。

更難能可貴的是索勒整個例行賽、季後賽表現都很普通，卻在最關鍵時刻跳出來，例行賽他雖然有27轟，不過打擊率僅.223，到了季後賽稍微好轉，總計33打數有8支安打、3支全壘打(都在世界大賽敲出)，為球隊貢獻6分打點，打擊率.242。

除了第三戰繳出2支0外，其他五戰都有安打演出，首戰5打數2安打(1轟)貢獻2分打點，第二戰4打數1支二壘安打，第四戰1打數1安打(全壘打)貢獻1分打點，第五戰5打數1安打，今天則是3打數1安打(3分炮)貢獻3分打點，表現令人刮目相看。