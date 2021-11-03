臺北網紅節11月1日到11月5日天天直播不間斷，昨晚(2日)直播主題為「完美大進擊-亮麗換季不求人」，由百萬KOL宛宛兒、網紅慧慧攜手頂級保養品Cellcore極致凍齡青春組、泉發蜂蜜波波動人美胸按摩油與精華乳、佐登妮絲杏仁酸煥顏露與龍血求麗精華與薰衣草精油、ROBINLO時尚女鞋等熱賣爆品登場，美力全開，直播期間還有美妝保養品抽獎活動，免費帶回家。

秋冬之際皮膚容易乾燥發癢，保養之道尤為重要，宛宛兒與慧慧現場試用Cellcore幹細胞奇肌精華乳，吸收快速，保濕鎖水，膚澤透亮，宛宛兒頗為驚艷，大讚Cellcore不愧為今年香港小姐官方指定品牌，為諸多貴婦所愛，且本次直播販售的「Cellcore凍齡青春組」內含奇肌精華乳30ml+5ml各一瓶、保濕安瓶3ml一瓶、奧秘紅鑽提拉精露3ml一瓶 、南極凍齡提拉安瓶3ml一瓶，還加贈價值1800元的晶眸無暇眼周課程體驗券一張，原價6400元的套組，直播優惠價只要1800元，全網最低價！

保養是全身的功課，身體的保養也不能忽視，對愛美的女性來說，胸部的保養更是不可或缺，泉發蜂蜜植淬保養品「完美緊實美胸精油按摩組」中含有輕盈天使按摩油、波波動人美胸按摩油、波波動人美胸精華乳，宛宛兒強調，在按摩胸部的時候也別忘了要按摩腋下的淋巴，讓整個胸腔的氣血循環，是美胸的關鍵，塗完按摩油後，再塗美胸精華乳，可以加強保濕鎖水，讓肌膚緊緻有彈性。

按摩讓身體放鬆後，可以搭配佐登妮絲「薰衣草精油」在房內擴香芬芳，舒緩緊張焦慮，紓壓且助眠，現在購買薰衣草精油還加贈價值1800元的「漫步輕盈足SPA課程」，在50分鐘的療程中深層舒展腿部肌肉線條，協助循環代謝。

在直播的最後，宛宛兒與慧慧也推薦秋冬穿搭時尚美學，寒冷的冬季，每位女性都該擁有一雙美腿必備長靴，長靴、短裙、大衣，是每年冬季必備的流行穿搭，ROBINLO「馬甲綁帶長靴」黑白兩色好穿搭，原價3980元，現在只要1580元就能買得到，若是不習慣穿高跟的女性，宛宛兒也推薦ROBINLO真皮老爹鞋，綠/橘的秋冬復古配色，讓日常的小白鞋有點不一樣的變化，時尚小心機。

臺北網紅節邀請到宛宛兒於MＯＭＯ購物網直播分享爆款好物。（圖/太陽星網路科技提供）

今日直播主題為「美麗零距離-完美顏質迎新年」，將邀請到網紅曾小芬、安紀來到直播現場，帶來pHformula貴婦秘密保養組、SIG頭皮臉皮肌膚護理雙嬌、天后點紅口紅組合等優質商品，11月3日晚上7點到8點，請鎖定MOMO直播搶優惠。(賴韻如/台北報導)