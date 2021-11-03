衛福部長陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會接受質詢，多位立委關心高端疫苗國際認證受阻，陳時中表示已請ACIP專家討論混打可能性。（王家瑜攝）

近來各國陸續祭出邊境新規，高端疫苗恐不在各國許可行列，尤其美國入境新規11月8日即將上路，打高端的民眾將無法入境美國，多位立委今天在在立法院社福及衛環委員會關心此事。針對已接種2劑高端的民眾，是否可打其他疫苗當作第3劑，陳時中回應，已請ACIP專家進行討論，2周內就會有結果。

各國陸續祭出邊境新規，美國將自11月8日起採入境新規，所有外籍旅客須接種2劑美國FDA或WHO核准疫苗才能入境，包括BNT、AZ、莫德納皆在名單內，而高端未被認可。而泰國近日宣布11月起，完整接種疫苗的旅客可享入境免隔離，高端疫苗同樣不在認可名單內。

目前國內共有76.2萬人接種高端疫苗，其中62.7萬人已打滿2劑，未來如欲前往相關國家可能受阻。陳時中表示，高端疫苗在國際上還沒有受到WHO認可，但現在已經有基本認可，被列為最重要的候選疫苗，在多國多中心進行實驗，這是很高的評價。

國民黨立委廖國棟詢問，如果打了高端疫苗後要出國怎麼辦？陳時中回應，現在還是有很多國家沒有做這樣的限定，也有些國家是沒有免隔離優惠，仍可以入境。廖進一步詢問，是否有可能針對已打2劑高端疫苗的民眾，施打其他廠牌作為第3劑，陳時中表示，有請ACIP委員做研究，要等他們開完會才知道結果。

民進黨立委高嘉瑜追問何時會有專家討論結果，讓打高端的民眾有心理準備，陳時中回說大約1、2周。但高嘉瑜提醒，美國11月8日新規就要上路，民眾可能有家人在國外或有求學需求，陳時中進一步表示，目前國際上各種疫苗都傾向以mRNA疫苗作為第3劑為主，待專家會議開完後，就會立即公布討論結果。

民眾黨立委高虹安詢問，國內針對高端混打的實驗結果是否出爐，陳時中表示實驗大約需要3到4個月，還沒完成，因為高端開打時間較晚，實驗進度也會比較慢；目前專家會議會先參考國際資料，大方向討論次單位疫苗混打mRNA疫苗是否可行。

而國民黨立委楊瓊瓔質疑高端疫苗打氣不佳，打不完的高端疫苗該何去何從。陳時中表示，高端疫苗效期相對較長，大約6到8個月，現在也可以達到9個月；目前已有計畫贈送給需要的國家或邦交國，目前贈送國家名單未定。