農委會主委陳吉仲3日指出，農委會9月1日成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」，以統籌規劃農業部門因應氣候變遷政策，展現農業部門對於氣候變遷政策的高度重視。同時，為呼應正於英國格拉斯哥舉行之第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)，該辦公室規劃辦理27場全國巡迴座談會，首場座談會於11月8日起跑，系列座談會將邀集產、官、學、消費者等共同參與，集思廣益提供農業部門氣候變遷調適與淨零排放具體方案與路徑規劃。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC) 8月9日公布氣候變遷第6次評估報告(IPCC AR6)，證實人類對地球暖化的影響是無庸置疑的，近期地球大氣、海洋、冰雪圈與生物圈已發生廣泛且快速的變遷，各面向的變遷程度更是過去數千年來前所未見。

陳吉仲表示，從去年到今年5月，台灣遭逢百年大旱，不只影響個別農民的生產管理，更衝擊整體農業灌溉用水來源及調度，去年二期與今年一期的停灌面積是過去20年來最高，甚至也影響田間作物的病蟲害管理；而到了今年5月底進入汛期後，接連幾波的豪大雨又帶來了嚴重水災，全面影響到國內蔬果的生產，對市場供需與價格穩定造成相當挑戰。

農委會指出，9月1日函頒「行政院農業委員會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室設置要點」，正式成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」，作為統籌規劃農業部門因應氣候變遷政策，並整合跨機關協調相關事務的專責單位，以推動農產業調適並減緩溫室效應等相關措施，執行包含農業氣候變遷調適與淨零排放政策、示範計畫與跨域整合加值計畫、整體推廣宣傳之規劃、協調、督導及推動等事項。

農委會說明，第26屆聯合國氣候變化大會正於英國格拉斯哥舉行，該辦公室亦規劃一系列之全國巡迴座談會，將邀集產、官、學、消費者等共同參與，期擬具共識，作為農業部門氣候變遷調適與淨零排放具體方案與路徑規劃之參考。座談會依據不同屬性，區分為在地參與、地方治理、產業焦點等3種層級，規劃共辦理27場座談會，首場座談會選定於11月8日（星期一）於農糧署北區分署辦理，將針對桃園地區農民、農業團體等對象進行說明並蒐集回饋意見。農委會表示，將於全國系列座談會辦理完畢後，蒐整各方意見並召開全國性總結會議，期透過全國上下共同擘劃農業部門新局。