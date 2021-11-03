「台菜小天王」溫國智與雲林縣政府合作，利用雲林出產的優質食材，烹煮出各種減醣瘦身料理，彙整後出版料理書，3日溫國智現身雲林縣政府，與雲林縣長張麗善介紹充滿雲林味的減醣家常菜，並聯名推出5道佳餚在連鎖便利商店上架販售，讓消費者更輕鬆方便的享用雲林良品美食。

雲林縣長張麗善表示，此次與溫國智主廚合作推出一系列充滿雲林味的美食，讓雲林優質農漁產品能夠推廣給全台民眾，並透過「台菜小天王溫主廚的減醣瘦身料理：68道讓你愈吃愈瘦的減醣家常菜」料理書與便利商店販售，建立互惠夥伴關係、擴展更多元的行銷，方便消費者買到優質、精緻及品牌化的雲林食材。

張麗善說，雲林的農業產值全國第1，不論是生鮮蔬果、農產加工食品、文創商品等，都展現出雲林的堅持、純樸與創新文化，此次精選雲林優質農漁產品，藉由溫主廚巧手打造一系列減醣料理，就是要讓大家吃得「減」單又幸福。

溫國智提到，現在民眾注重飲食健康，不再像從前一樣狼吞虎嚥、大魚大肉，目前的健康趨勢是細嚼慢嚥、精緻盛宴，希望藉由雲林的優質農漁產品，打造健康美味的減醣新生活，也讓消費者感受雲林在地好味道。

縣農業處處長吳芳銘說，雲林良品這次與溫國智主廚聯名推出5道佳餚，包括薑母鴨、冬菜鴨、砂鍋魚頭、蒟蒻米炒飯、黑蒜雞湯，在秋冬時節，回到家只要簡單加熱，馬上就能享受充滿愛與溫度的美味，吃得「減」單又安心。