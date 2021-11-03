近日元宇宙題材延燒，熱度從美股火到台股，虛擬實境VR和擴增實境AR相關概念股交投熱絡，其中半導體族群涵蓋晶片設計與代工的供應利基角色而可望全面獲益，與其關聯度高的半導體主題ETF連帶受惠，也吸引法人藉ETF積極參與；根據統計近5日法人成交量張數最高的台股ETF，前三名的半導體產業比重都是6成起跳。

據統計，近5日法人買超張數最高的前10檔台股ETF：國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、元大台灣50(0050)、中信小資高價30(00894)、富邦臺灣中小(00733)、國泰股利精選30(00701)、富邦科技(0052)、富邦公司治理(00692)、第一金工業30(00728)等。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，從5G通訊、車用晶片到現在最熱門的元宇宙題材，上述這些新科技與技術的應用都與半導體脫離不了關係，因為這代表高運算能力的晶片的需求範圍增廣，將會使得整體需求上升更多。根據國際半導體產業協會(SEMI)日前所公布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告，數據看好全球矽晶圓產業前景，預測出貨量今年將達13998百萬平方吋(MSI)，創下歷史新高，且成長力道一路走強延續到2024年。

產業整體後市看俏外，中信關鍵半導體ETF為季配息，預定於11月16日除息，經日前10月底分配評價日結果，擬定預估每單位配息金額為0.3元，實際配息金額仍可能因基金規模變動等因素而有所增減。張圭慧認為，半導體一直是受到市場關注和具高度投資亮點的族群，除了晶片的應用領域廣泛之外，上下游設計和封裝的供應鏈也將持續隨之成長，若期望參與這樣的行情，以透過ETF的方式來投資是建議的選擇。

中信小資高價30 ETF半導體業佔比亦高達六成，同為法人交易的熱點，也即將於11月16日除息，由於該檔ETF聚焦高成長、高獲利的高價股為布局重心，加上基金布局期間在台股除權息旺季之後，故本次擬定預估每單位配息金額為0.06元。