不鏽鋼加工廠彰源(2030)今年以來受惠產品量價俱揚，前三季營收攀歷史第二高，上半年獲利並寫下歷史新高；展望下半年營運續穩健，今年營收、獲利可望達歷史高檔。

受惠鋼價及出貨量齊步走揚，彰源今年前三季營收106.91億元，年增38.35%，改寫歷史同期次高，並已超過去年全年營收的105.61億元。上半年稅後淨利4.03億元，寫歷史同期最佳紀錄，每股淨利1.44元。

彰源第三季營收續揚，獲利可望持續挑戰新高。今早盤帶量上攻，今股價漲至29.5元，漲幅約6%。

展望第四季，公司從接單到出貨大約需要2個月時間，第四季主要反應8~10月的接單，隨著8~10月不鏽鋼產品持續價增、量穩，預料第四季營收有望再優於第三季，獲利也可望續撐高檔，今年營運挑戰歷史新高，EPS上看3.5元。

展望明年，預料需求仍穩健。供給方面，短中期在中國積極限制鋼鐵產量，使鋼鐵供給限縮，加上多種金屬原物料價格高漲等情況下，不鏽鋼價格估計仍是易漲難跌。