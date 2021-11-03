瑞銀發布最新投資展望報告，瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)全球首席投資總監Mark Haefele表示：現階段能源、產品和勞動力市場的挑戰是暫時性的，我們認為不會因此而形成新「停滯性通膨stagflation」。

Mark Haefele表示全球經濟增長依然強勁，供應鏈問題應會在2022年緩和，並且企業獲利將繼續增長，對投資者的建議：一、青睞金融、能源、歐元區和日本，受益於全球經濟增長。二、醫療行業是防禦性行業中的首選。三、投資者可以利用包括避險基金（對沖基金）在內的另類投資，對投資組合進行多元化配置。四、上調美元評等至看好美元至看好。

Mark Haefele表示，當前，能源價格走高和多種產品和勞動力的供應受阻，正在導致經濟增長放緩以及通膨預期上升。然而，新冠疫情向我們表明只要不是永久的改變，市場可以度過這樣的挑戰。現階段，瑞銀認為能源、產品和勞動力市場的挑戰是暫時性的，而不是新停滯性通膨的形成因素。

Mark Haefele分析，當前供應鏈和能源挑戰大多都源自於對商品（相對於服務）異乎尋常但暫時性的需求。隨著經濟重啟和消費者需求從商品轉向服務，預計庫存將得以回補，交付混亂情況減少，並緩解大宗商品價格飆升的局面。第二，當前的勞動力供應挑戰以及低技能和服務業薪資的上行壓力，反映了勞工重回職場之際的勞動力摩擦，假以時日這種情況應會減緩。第三，1980年之前許多導致汽油價格倍升的因素，當前並未出現。當時價格管制、工會談判以及「失敗主義」的貨幣政策哲學當年發揮了推波助瀾的作用，最終將一場暫時性的能源危機轉變成長時間的停滯性通膨。不過，隨著北半球進入冬季，嚴寒的天氣可能給能源市場帶來新的壓力。我們也將密切關注各國央行現在是否對居高不下的通膨失去耐心，因為有跡象表明通膨正在侵蝕消費者和企業的價格預期。