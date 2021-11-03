紐西蘭第三季失業率大跌，並追平2007年12月創下的歷史低點，使該國央行於本月底再度升息的預期升高，周三紐元應聲走高。

紐西蘭統計局公布第三季失業率為3.4%，遠低於市場預期的3.9%。在強勁的薪資增長帶動下，第三季民間勞動力成本指數（LCI）上揚0.7%，但略低於經濟學家預估的升高0.8%。

第三季經季節調整後就業人數大增2%，遠超出市場預估的成長0.4%。就業參與率升至71.2%，亦優於市場預估的70.6%。

就業與福利統計部資深經理Becky Collett表示，失業率大幅下降，使紐西蘭的失業率跌至有紀錄以來的最低點，追平了2007年12月創下的紀錄（3.4%）。

在就業數據發布後，周三紐西蘭元盤中上漲逾0.2%，並漲破0.7125美元。市場預期紐西蘭就業市場持續緊俏，將促使央行在本月再度升息。

Capital Economics經濟學家Ben Udy表示，由於第三季的基本通膨率也超出了紐西蘭央行設定的目標，這個最新公布的就業數據使該央行在11月升息50個基點的可能性升高。

紐西蘭央行將於11月24日召開貨幣政策會議。該央行上個月宣布升息，為近7年來首見。

稍早前紐西蘭央行在其半年一度的金融穩定報告中指出，全球通膨風險正持續升高，可能導致利率上揚和資產價值縮水。該央行表示，通膨壓力若更為持久以及通膨預期升高，都可能導致金融環境收緊。