資訊安全與現代人密不可分，東吳大學成立全國第一個大學資安卓越中心，1日與以色列網路資安訓練中心ThinkCyber及新加坡公司Centre For Cybersecurity正式合作，引進資安培訓證照課程及資安培訓模擬實作平台(Cyberium Arena)，受訓學員可透過大螢幕實際模擬網路攻防戰，例如國際駭客駭入台灣網站時，第一時間應採取什麼樣的防守戰略，提供國內最新、最優質的資安技術培訓課程。

東吳大學校長潘維大表示，資安就是國安，資安未來也將發展成為一項重要產業，校方希望同學在本身原來學習的專業之外，都要具備基本資安能力，有興趣的同學甚至可以將資安當做自己的第二專長，面對未來各項創新科技的發展，能夠保護自己、保護工作環境，增加一分資安能力就是增加一分國力。

東吳大學與以色列的合作源於兩年前資安卓越中心成立時，與新加坡最大的資安公司安信資訊安全集團(Ensign InfoSecurity)的合作。

資安卓越中心主任賈凱傑主任提到，我國資通安全管理法通過時，便決心發展一套國內最好的資安培訓課程與環境；當時就開始跟新加坡及以色列的資安培訓機構展開密切合作，再加上東吳大學海量資料分析研究中心利用大數據分析異常資料的經驗，也可有效應用在及早偵測駭客入侵的防禦模式上。

賈凱傑認為，資安工作與大數據分析兩者相輔相成，不但可以用來做資安培訓，亦可提升資安人員的技術能力。

賈凱傑也說，論及台灣當前資安人才培育，大多以書面課程講授為主；此次引進的資安訓練模擬軟體(Cyberium Arena)可以讓每位同學實際在電腦螢幕前看到發生的資安狀況，也可能是歷來發生的實際案例，受訓學員可以身歷其境地，針對資安威脅，做出各種因應，而系統則會記錄受訓者的防禦處理作為，最後，評鑑受訓者的資安防禦實戰能力。對於受訓同學，可以培養臨場實戰能力；對於企業，可以知道資安人員面對入侵敵人的實際對戰防禦能力，大大降低資安防禦不確定性，全面提升整體資安戰力。

淡馬錫高級資安顧問、前新加坡安信資訊安全集團(Ensign InfoSecurity)創辦人林有立博士(Dr.Woo Lip Lim)指出，邁入5G、物聯網與智慧城市時代，全球資安人才將嚴重不足，如此情形如果短期內未能改善，甚至將影響許多創新科技服務的推展，畢竟沒有安全，就沒有信任，將沒辦法吸引消費者放心地購買創新產品。何況台灣的資安環境內外挑戰甚多，堅實的資安將成為另一道護國神山。