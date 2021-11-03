有酒駕前科的台南市黃姓女子，去年涉嫌酒後開車接小孩時，在台南市安平區追撞1輛機車致騎士母女受傷後，竟然沒有下車察看仍繼續行駛，之後又追撞另輛汽車。警方到場處理，發現她精神狀態不佳，經送醫抽血檢驗，換算酒精濃度高達1.55毫克。由於黃女堅稱不知道撞到人，醫院也認證飲酒過量可能意識不清，台南地方法院據此判決肇逃無罪，僅依公共危險罪判刑4月，得易科罰金，但檢方不服上訴。

判決指出，去年12月22日中午，黃姓女子在住家喝紅酒，直到晚間6點接獲通知，開車前往安平區永華路2段台南市議會前接小孩放學。不料，當她沿國平路向北行駛到建平七街口時，先追撞前方機車致程姓婦人母女受傷後，竟然沒有下車救護，還繼續開車直到永華路2段與健康二街路口，因追撞另輛蔡姓女子駕駛的自小客車才停下。

警方到場處理時，發現黃女的精神狀況不佳，經送醫抽血檢驗，換算酒精濃度竟高達1.55毫克。案移台南地檢署偵查後，依公共危險、肇事逃逸等罪提起公訴。

庭訊時，黃女聲稱，她只是對紅燈、剎車燈有紅色燈光反應時，才下意識停下來，但是真的不知道有撞到人發生車禍。輔英科技大學附設醫院也函覆法院表示，從0.311％的血液酒精濃度推斷，案發當時被告確有可能因飲酒過量意識不清，導致對周遭事務的辨識及反應能力降低，因此對於肇事的過程並不清楚。

一審合議庭據此認定，黃女辯稱案發當時因酒醉不知道撞到人，並非全然不可採信，因此被控肇事逃逸部分判決無罪。

不過，檢方卻認為，黃女駕車從後追撞騎士母女，撞擊聲量之大，連肇事地點前方全聯超商內的人，都聽得到聲音跑出來察看，加上黃女追撞機車後，曾停在路旁，要說她完全不知道撞到人，實在很難讓人信服，因此決定上訴。

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