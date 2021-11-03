大陸《湖南日報》新湖南用戶端3日報導，大陸商務部1日一條關於生活必需品市場保供穩價工作的消息引發廣泛關注。湖南省商務廳2日深夜發布過去一周（10月27日－11月2日）生活必需品市場運行情況，當前市場供應充足，無需搶購。

報導稱，上一周，湖南省生活必需品市場總體運行平穩，價格漲跌互現。生活必需品中的食鹽、飲用水等價格基本平穩，糧油米麵、豬肉、雞蛋、水產品價格小幅上漲，葉類蔬菜漲幅較高，尤其是芹菜、菠菜、西藍花等，水產品、禽類、水果、乳製品、價格小幅下降。

近日，大陸商務部印發了《商務部部署今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作》，其中一句「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」備受網路關注，在社交平台出現刷屏之勢。

對此，湖南省商務廳加強了市場運行監測，每日跟蹤蔬菜、肉類等重點生活必需品供求和價格變化情況，及時發布重點生活必需品和生產資料市場資料及分析預測，服務居民消費，引導企業生產，促進供需匹配。同時，湖南省商務廳擴充強化了全省生活必需品應急保供骨幹企業隊伍，加強了豬肉的儲備和投放預案的制定，建立健全聯保聯供機制等。

報導指，一定幅度的價格波動是市場正常現象，又因疫情散點突發，因此儲存一定數量的生活必需品便有其必要性。一是當前疫情在部分地區零星出現，一些城市、社區執行一定的管制措施，儲存生活必需品，能解燃眉之急、減輕志願者送菜上門的工作量；二是價格波動幅度大時，儲存生活必需品，能一定程度上減少生活成本，尤其對於中低收入家庭，趁著價格低的時候多買點耐儲生活必需品未嘗不可。

湖南全省蔬菜零售均價8.79元（人民幣，下同）／公斤，環比上漲6.4％，同比上漲11.7％。蔬菜價格持續上漲，既有季節性波動，也有異常天氣、新冠肺炎疫情等多方面影響。重點監測的7大類30個蔬菜品種中27漲2降1持平，葉菜類、甘藍類、瓜菜類、豆類、茄果類全線上漲。目前，南方產區蔬菜未到集中上市期，供應能力有限；外調蔬菜的運輸和保鮮成本相應增加，預計近期全省菜價還將保持上行趨勢。

湖南全省鮮豬肉均價26.6元／公斤，環比上漲4.77％，同比下降47.77％。目前來看，各大養殖戶開始持欄待年關，生豬上市量減少，加上冬季人們對豬肉需求量增加，預計後期全省豬肉價格仍會有所上漲。

總體來看，大陸全國蔬菜的總體供應量比較充裕。目前在田的蔬菜有1億畝左右，與去年同期相比略有小幅增長。在短期衝擊性、季節性影響退去之後，前期受災地區的蔬菜生產逐步恢復，推遲上市的蔬菜陸續上市，市場有效供應量會持續增加。

11月起南方蔬菜集中上市，蔬菜供需缺口或局部緩解。在未來的兩個月內，蔬菜市場供應會基本滿足，價格較往年會基本持平或略微偏高。到元旦、春節雙節期間，受到疫情防控、春節臨近、運輸成本等因素影響，蔬菜價格或有所上漲，尤其是一些小眾蔬菜價格漲幅或將明顯，其他大宗蔬菜會基本與上年持平或略高，不會大幅度上漲。

去年底至今年初，由於行業對豬肉供給能力的錯誤預期，能繁母豬的過度補欄導致現在的生豬存欄量的慣性增長，今年底將會迎來生豬出欄的高峰。當前的生豬存欄量已經近4.4億頭，這是2014年以來的最高水準。預計11月及12月豬肉價仍將上漲，但持續上漲動力不足。