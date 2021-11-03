疫情影響百業，北市府為協助北市店家轉型， 3日舉辦「台北造起來」再造店家同樂會，由副市長黃珊珊出席頒發獎狀予受輔導店家，黃珊珊說，「台北造起來」推動至今已第7年，共輔導124家，從經營策略、品牌定位、產品包裝及空間設計輔導店家，並以大稻埕的傳統老店為起點，協助美食及傳統零售店家挖掘品牌故事，翻新品牌形象。

轉型的店家包括，古早味老字號「惠安四神湯」，重整文青風新店面，吸引年輕世代、傳統衣改店摩登變身，內設直播場景加碼數位轉型的「美縫」、滷菜升格主力商品，並增設外帶區的牛肉麵專賣店「牛有廖」，而型店部分包括老牌泉發蜂蜜重整美妝子品牌「酣蜜蒔」、台北東區20年老舖「同心圓水晶紅豆餅」形象翻新，透過型塑亮點標竿帶動產業自主提升。

黃珊珊表示，萬華區目前已22家再造店家，產業別更為多元，透過品牌再造培育優秀標竿店家，同時進行行銷推廣，從點、線、面擴散發酵，為產業建立新典範，翻轉街區風貌。

產業發展局表示，另為因應新冠肺炎，發展數位轉型，為振興受疫情影響的商家，本府推出「熊好券」，有住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券等五種票券供民眾意願登記，無論是否為臺北市民，都可透過台北通app進行登記，方便民眾於單一平台進行票券登記，歡迎全國抽中的民眾來北市消費，也歡迎北市店家加入成為台北熊好店家，為提振商機共同努力。

產發局說，另今年萬華店家也積極投入改造，共計6家參與，包括：傳統老茶行改名「八鼎匠茶」，質感翻身為五行極茶體驗空間；米卡咖啡化身「燒杯咖啡」，以實驗室元素創意演譯產品與店裝等等。

產發局說，為讓民眾更認識台北造起來輔導的特色好店，舉辦「台北造起來」之旅，邀請民眾親自到店家體驗，即日起至11月10日開放民眾報名參與(報名網址：https：／／reurl.cc／Yj4VvX)；另自110年11月4日起還有看影片抽獎活動，於本處粉絲頁觀看影片，了解店家改造特色並留言，就有機會獲得店家驚喜好禮。