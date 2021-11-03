民眾欣賞參展者蘇厚文作品。（一影像提供）

評審黃建亮（右）給參展者劉怡君意見。（一影像提供）

參觀民眾仔細端詳參展者陳柏豪作品。（一影像提供）

黃迦作品。（一影像提供）

魏昕曄作品。（一影像提供）

黃弘川作品。（一影像提供）

劉怡君作品。（一影像提供）

張士飛作品。（一影像提供）

參展者陳柏銓與參展作品。（鄧博仁攝）

薛穎琦作品。（一影像提供）

拍照創作有時是一種感知，是一種身體力行的行為，更是一種生活中的田野調查。由一影像主辦，台南市政府文化局水交社協辦的《2021TAINAN PHOTO GO 攝影上桌》活動在密集的三天活動中，以《對話》為題，展開30位創作者與評審的對話、與觀眾的對話、參展者彼此之間的對話，甚至是一種與自己的對話。

疫情期間，創作者都在做什麼呢？就讀北藝大美術系研究所，同時也是這次的參展者朱韻蓉，她疫情期間，常常對著窗外拍攝一張風景，進而思考這一片風景曾經與他過去的生命經歷是什麼，她找出了過去相似這張窗景的經驗，將兩張並置在一起，展開她心靈上的旅行。

攝影創作的對話除了創作者與觀者面對面的溝通外，同時也可是觀者看完展的回饋，以這次參展者張子謙《＃像是一件作品》，他在展場放上QRCORD，發起只要你在日常中看見不尋常的風景、物品，都可以上傳標注「＃像是一件作品」，這是攝影創作上觀者與創作者之間觀念上的對話。

來自馬來西亞的鄧毅駿，來台唸書，他以「異鄉人」的角色，拍攝金門的特殊地景，呼應台灣在國際上的窘境。「台灣四面環海，金門四面環海，那份孤寂就像我來台的心境」。

溪流是一座城市的命脈，她孕育著整座城市，蘇厚文為了探尋他生長居住的城市，用踏查的行為，帶著相機觀看新店溪周遭的人、事、物，探討著「神秘與死亡」，看見了「真實的幻見」，人物悠悠地躺在那裡，出現在一個奇特的地景中，似抓拍，也是編導，他勾勒出新店溪沿岸的生活劇場。

河流最終會流向大海，陳柏銓背起相機，常到大海進行心靈的對話，相機是他的筆，海洋是他書寫的內容，他以一種靜默的態度去面對一波波前來的浪潮進行對話，時而看見漁船的燈火，時而聽見那波濤的海浪聲，最終他將一片片海洋風景譜成一首首抒情的歌曲。就像參展者薛潁琦拍攝的鹽水蜂炮所集結成冊的《熠燿宵行》(ゆうようしょうこうYu Yo Shyo Ko)，他穿梭在爆炸與煙霧的火光中，定格了喧囂蜂炮的光影與人的情緒，這紀實是浪漫的。他們兩人都在急速動態的海浪與蜂炮中找到心裡的平衡。

這次活動中，5位評審們於30位質量相當的創作者中，選出5位評審特別獎，評審們思考著攝影的可能性，創作的完整性，作品的創新度，與時代的關聯性，作品媒材選擇與作品內含的呼應性等等，最後選出了黃迦、黃弘川、張士飛、劉怡君、魏昕曄等5位。

黃迦從6到18歲就讀體制外學校，從小就不以追求考試高分為目標，她學習常與大自然為對象，用自己內心最深層的聲音做事，培養出她做每件事情只問自己心裡的話。接觸藝術的經驗，讓黃迦感覺到因為它們，整個世界突然完整起來，萬事萬物都是連在一起的。她用紀實攝影的技法輔以與被攝者共同創作的模式，請他們畫出心中想說的話，他的創作對象往往都是社會上被忽略的一群人，巴黎街頭的無家者，台東的自閉兒童……，他用創作幫他們發聲，「全心全意著眼於，辨認自己靈魂最高、離地突起的那座山，站在那座山峰上發聲。」黃迦持續的爬著一座座山，走在山脊線上，尋找心中的那座最高峰。

黃弘川香港人，2015年起定居台灣，在北埔教英文，也常以漫行者角色拍下北埔的一切日常，他用傳統黑白底片拍攝，卻常用攝影技法顛覆傳統的一些規則，時而曝光過度，時而晃動，他想顛覆眼前所看到的一切，包括過去前人所拍攝過的北埔，這種新紀實攝影，反映的是他的心聲，也反映著「生活」、「攝影」、「藝術」的時代感，這種異樣化的黑白影像，說著一幕幕北埔故事。

創作從自身出發，有著繪畫、藝術養成教育的劉怡君，她以父親的收藏為創作物，將一件件父親及她的收藏拍成一幅幅類似荷蘭畫派的攝影作品，劉怡君除了將每一個靜物細微視覺描繪之外，更拍出了物質文化的意義，那層文化是來自他對父親的敬重與愛。父親是位廚師，她拍父親的肖像，有種獨特的視角，那視角很有溫度，對父親傻嬌的方式就是跟爸爸說，「我想吃您煮的拿手菜」，他會到市場捕捉一些景物，用來感懷父親的辛勞，無意間會拍攝了台式紅白相間的塑膠袋，用來凸顯著台灣獨特美學。

說到市場，張士飛最新作品，拍攝著一隻隻未被肢解開來的豬隻，偶爾懸吊，偶爾整隻豬體攤在桌上，這讓人看了不是恐怖，而是尊敬，這些最後的身影喚起人們更加珍惜食物，更加敬重眼前的一切。

另一位評審特別獎魏昕曄，她平時是劇照師，這次作品拍攝的是劇照背後的場景，讓人看見光鮮亮麗的一齣劇的背後是一群燈光師，道具師、美術設計等人的心血付出。展陳部分，她刻意帶來了綠色桌巾鋪在圓桌上，呼應拍片時最常用的綠幕，相冊上前後封面用的是銀色的材質，拿來說明拍片過程燈光師反光的道具，這些微不足道的裝飾細節，也出現在她拍攝的照片裡。

第三天2021TAINAN PHOTO GO 攝影上桌活動結束離開前，獲得這次評審特別獎的其中一員的黃迦帶著滿足的笑容，一點依依不捨的表情跟大家互道珍重再見離開，那滿足的笑容是這三天她獲得的心靈饗宴，那依依不捨是離開這裡，又將回到面對自己的孤寂創作路。水交社馬路上有著「慢行」兩字，提醒著你我經過時要放慢腳步，也提醒每位創作者，創作路上且慢行，踏穩每個腳步，珍惜每個當下，照顧好每個腳下。這三天在水交社常有戰機起飛升空，聲音非常刺耳響亮，時間不到幾秒鐘，這聲音常提醒著大家，作品除了要刺耳（亮眼）外，也要讓人可以慢慢品味且觀賞，就像一碗好吃的煨麵，需要慢慢熬煮用心烹調出好的高湯，攝影創作的過程就是一碗熬煮高湯的過程，然而一碗好吃煨麵，麵條也是的關鍵的條件，就像攝影創作最終影像的呈現方式及媒材選擇的重要。

創作路上不疾不徐，當作品完成時，自己、觀者再回頭探望這一條漫長路，是欣喜的、溫暖的。