1名人妻在父母撮合之下與丈夫結婚，婚後生活並不美滿，她在苦悶的生活中開始使用交友軟體結識陌生男子，「吸引那些願意給我甜言蜜語的男人」、「滿足想被疼愛的心」，她日前與1名人夫相識，2人趁著出差多次約會、發生關係，她近日將這段經歷PO在網路上，慚愧地說自己很糟糕，但又難以開口提離婚。

該名人妻在「爆料公社APP-匿名公社」發文表示，她與丈夫在雙方父母趕鴨子上架下完成婚事，她婚後不斷想著對方就是她要攜手一生的人嗎，「好像沒那麼愛他，好像有那麼一點不甘願就是他」，且丈夫經常對她大小聲，她也不敢回娘家訴苦，於是她開始沉迷使用交友軟體，吸引那些「願意給我甜言蜜語的男人」。

該人妻說，她的身材雖不好，但胸部算大，因此拍照「蠻騙的」，她日前在網路上與1名人夫結識，「我跟他有種相見恨晚，覺得在『錯的時間遇到對的人』的感覺」，2人經常趁著出差到外地約會，她認為只有這樣才能「慰藉我孤單寂寞需要被疼愛的心」，她慚愧地說覺得自己很糟糕，但卻又難以開口提離婚。

1名人妻在父母撮合之下與丈夫結婚，婚後生活並不美滿，她在苦悶的生活中開始使用交友軟體結識陌生男子，「吸引那些願意給我甜言蜜語的男人」。（翻攝自「爆料公社APP-匿名公社」）

其他網友則留言說，「既然不甘心還是要離婚，沒有不透風的牆，被抓到要賠錢，有小孩的話甚至需付贍養費」、「既然有婚約又在外面偷吃，找藉口罷了」、「人生苦短可以遇到身心靈都契合的對象，是該好好把握」、「在現實生活中很多結婚男女都一樣，並不是只有你，偷吃記得擦嘴，婚姻照過，生活繼續，這沒啥大不了的」。