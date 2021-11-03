涂台鳳(左)入圍女配角獎，徐堰鈴入圍女主角獎。（客家電視台提供）

徐麗雯轉換身份以編導新作《光的孩子》再度叩關新加坡亞洲電視大獎。（客家電視台提供）

亞洲電視大獎(Asian TV Awards，ATA)日前公布入圍名單，2019年曾以《外鄉女》入圍最佳女主角的徐麗雯，轉換身份以編導新作《光的孩子》再度叩關，共入圍最佳單元劇／電視電影、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳劇情片導演、最佳原創劇本、最佳主題曲7項大獎，居所有入圍者之冠。

《光的孩子》之前已在電視金鐘獎入圍5項並獲得電視電影／迷你劇集編劇獎、女主角獎，台灣國際女性影展台灣競賽獲觀眾票選獎，並在另一項國際賽事亞洲影藝創意大獎(Asian Academy Creative Awards，AAA)獲得最佳導演、最佳女主角、最佳主題曲3項國家優勝(National winner)，將代表台灣跟其他國家優勝者一同角逐最終大獎。本月份配合女性影展在台中及嘉義各有一場巡迴放映。

《光的孩子》以中年女性舞作家為主角，探討長照、失智症、大齡生子、女性自我覺察等議題，是徐麗雯將自己進入人生不同階段後的體驗予以轉化的作品，距離上一部編導長片《到站》有8年之久。劇本從2019年底開始前後修改7次，歷時近1年才完成。不同於以往風格較為異色、故事多線發展的作品，《光的孩子》主要圍繞在4個主要人物身上，視角更貼近生活也更為殘忍。「我想要讓大家了解對長照的照顧者來說，長期抗戰中難免會有負面情緒及念頭，但終究還是能看見光，如同片尾引用史蒂芬．茨偉格《昨日世界》所說，『任何陰影，到頭來也只是光的孩子。』」

在入圍項目中，令徐麗雯較驚喜的是資深演員涂台鳳入圍女配角獎，「不同於其他3位主要演員徐堰鈴、安原良、施宣卉都是劇場出身，涂姐一直都是演電視劇，而且真實生活裡涂姐舉止優雅，跟戲裡的鳳霞很不一樣。但涂姐不論是跟角色本身或其他演員的磨合都下了很多功夫，尤其之前在女性影展透過影廳大銀幕更清楚看到許多細節。很高興能被亞洲電視大獎的評審注意到。」