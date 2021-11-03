「長賜」輪是全球最大的貨櫃輪之一，3月在蘇伊士運河的6天卡船事件嚴重航運，而引發全球關注。事件最後在3月29日落幕，而「長賜」輪最終得以航向中國大陸，接受亟需的修復。
據《動力》（The Drive）網2日報導，美國坎貝爾大學（Campbell University）教授兼軍史學家梅科利亞諾（Sal Mercogliano）說，「長賜」輪脫身後，先在鹿特丹和非力克斯托（Felixstowe）卸貨，接著才航向中國。而在美國驗船協會（ABS）的規定下，它必須緩慢行駛，並在航向青島前等船艏完工。
如梅科利亞諾所說的，這麼多個月來，「長賜」輪必須等待修理，原因在於它的船艏下方需要徹底換新。而在這預鑄的模塊準備好前，把它放進乾塢是沒用的。
隨著「長賜」輪離開水面，它的傷勢終於曝光。這艘超級貨輪滿載排水量達26.6萬噸，約相當於2.5艘尼米茲級（ Nimitz-Class）超級航母。由於它體型龐大，因此船艏受損部位也顯得格外驚人，看來宛如摔爛的南瓜。
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