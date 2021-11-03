大陸這波疫情仍處於高發期，各省市不斷推出防疫措施圍堵新冠病毒傳播。江蘇常州今起全面暫停客運班車，暫停一切線下教學活動；江西上饒今日起信州區所有公民辦幼兒園、中小學全部停課；黑河市愛輝區農村地區今天起轉入應急狀態，堅決防止疫情蔓延擴散；四川今天起暫停跨省團隊游及「機票＋酒店」業務；寧夏一確診病例故意隱瞞事實嚴重影響流調，被立案調查。

★江蘇常州

據「常州發佈」微信公號通報，11月2日下午，常州市接外省市確診病例密接人員協查通報，立即進行流調排查，通過發熱門診監測，發現3名人員新冠病毒核酸檢測陽性。

據通報，常州即日起暫停一切線下教學，11月3至5日，全市各級各類學校停課，組織線上教學；職業學校和技工學校等暫停所有在常實習實訓。11月6至7日，學校不得安排學生返校。11月3日起，常州市所有校外培訓機構暫停一切線下培訓活動。復課時間另行通知。

常州公路運輸集團有限公司表示，自11月3日零時起，常州全面暫停省際班車客運、市際班車客運、省際包車客運、市際包車客運；常州汽車客運站、花園汽車客運站、武進汽車客運站、常州汽車客運北站、常州汽車客運東站暫時關閉。

★江西上饒

江西昨天新增本土感染「2＋7」，均為此前鉛山縣確診病例密接。為進一步做好新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情在校園內傳播，最大程度保障師生安全。自今天11月3日起，江西上饒信州全區所有公民辦幼兒園、公民辦中小學全部停課。信州中專和新四中高中有寄宿學生全部接回，不能坐公共交通。停課期間，信州區開展線上教學，做到「停課不停學」。具體復課時間根據疫情形勢變化另行確定，不得擅自提前復課。

★黑河市愛輝區

黑龍江省新增新冠肺炎本土確診病例35例，均在黑河市愛輝區。今天（11月3日）舉行的黑龍江黑河市舉行的疫情防控新聞發佈會上，黑河市愛輝區區委常委王凱介紹，自愛輝區出現新冠肺炎確診病例後，愛輝區農村地區立即從常態化轉入應急狀態，果斷採取一系列應急處置措施，堅決防止疫情蔓延擴散。

一是迅速落實防控措施。從嚴從細落實管控措施，各村屯迅速完成封閉，每村僅保留一個出入卡口，每個卡口均按照「敬一個禮、說一句問候、闡述一次原因、測一次體溫、做一次記錄、祝一次平安」即「六個一」標準設置，落實查證、掃碼、測溫、登記等措施，做到非必要不外出，非本區域人員、車輛禁止入內。成立了巡邏隊伍，開展日常巡邏，提示和勸導居民少外出、不聚集、戴口罩。

二是發現疫情迅速處置。嚴格按照「四早」要求，發現疑似病例第一時間報告指揮部，按照發熱處置流程轉運至發熱門診，並迅速開展核酸檢測、流調、環境消殺等工作。對中風險地區的村實施全封閉管控，嚴格落實「五包一」防控責任制，即明確一名街道幹部、一名社區幹部、一名社區醫務人員、一名網格員、一名公安乾警進行包保聯繫，壓實「四方責任」，全面做好村（屯）封閉管理、健康教育、環境衛生整治、居家觀察者管理和居民日常生活保障，實行「區域封閉、服務上門」，除保障物資供給等應急車輛，其他車輛禁止出入，堅決防止疫情蔓延。

三是從嚴監管重點場所。與市區同步暫停農貿市場、餐館、景區、宗教場所等人員聚集場所，僅保留銷售生活必需品的超市、藥店等場所，並嚴格執行掃碼測溫、「一米線」、戴口罩、公共區域環境衛生消毒等防控措施，錯峰控制室內人數，避免人群聚集。定期對村衛生室和超市等公共場所環境以及冷鏈食品開展核酸檢測，定期入戶開展抽樣檢測，確保做到疫情早發現、早處置。

四是全力保障居民生活。成立了村屯服務保障隊伍，做好居家隔離人員以及老弱群體的管理和服務，及時回應合理訴求，提供基本的生活保障、情感撫慰和心理疏導，幫助居民解決生活中的困難和問題。統籌抓好疫情防控和秋收工作，及時解決運糧車輛通行問題，嚴格實行閉環管控，堅決防止與其他人員接觸。目前，農村地區疫情防控形勢穩定有序，基本生產、生活物資供應充足，主要生活必需品和疫情防護用品價格總體平穩。

★四川成都

四川昨日新增本土感染1＋1，成都金牛區一地升為中風險地區。四川省文化和旅遊廳今天（11月3日）表示，四川省已出現中風險地區，根據《文化和旅遊部辦公廳關於積極應對新冠肺炎疫情進一步加強跨省旅遊管理工作的通知》精神，即日起暫停旅行社及在線旅遊企業經營我省跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，中高風險地區解除後，相關業務自行恢復。

四川省文化和旅遊廳相關負責人表示，這意味著，將暫停四川旅遊團隊赴外省旅遊。同時，全省旅行社不能地接外省旅遊團隊在四川旅遊。他告訴記者，熔斷機制啓動後，我省在外省的旅遊團隊不受影響，按照當地的疫情防控要求和公佈的中高風險地區進行合理規劃旅遊行程。我省旅行社地接的外省旅遊團隊應該立即暫停所有旅遊活動返程。

★寧夏

據銀川市公安局金鳳區分局消息，確診病例牛某某故意隱瞞事實嚴重影響流調，涉嫌違法被立案調查。據警情通報，牛某某，男，42歲，系10月29日確診新冠肺炎病例。在流調溯源工作中，其故意隱瞞個人行為和密接人員情況，嚴重影響流調溯源工作。經公安機關深入調查、反復工作，方講清事實，相關信息已推送疫情防控部門。其行為不僅給疫情防控工作帶來不利影響，且已涉嫌違法，銀川市金鳳區警方將對其違法行為進一步查證後依法處理。