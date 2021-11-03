閎暉(3311)累計前三季每股獲利為0.63元，儘管今年有馬國疫情衝擊，但已經相較去年大幅度成長，閎暉目前營收占比以車用最高，明年汽車市場預計在晶片荒慢慢紓解下，車用市場將迎來大回溫，閎暉營運有機會進一步成長。

閎暉第三季全球合併營收為4.53億元，單季稅後淨利為1371萬元，以加權平均流通在外股數計算，每股稅後淨利為0.2元，獲利表現相較第二季微衰退，累計閎暉前三季每股獲利為0.63元。

閎暉目前主要生產基地為馬來西亞，深圳旭榮廠持續減產、僅小量生產，馬國目前主要是在生產車用零組件及機構整合元件等產品，現階段汽車零組件營收比重已攀升至近6成，今年第二季因為馬國疫情嚴峻，確實也衝擊在閎暉營運，所幸去年基期低，加上車用客戶供貨合約長達數年，可以減緩短線衝擊，以閎暉累計前3季獲利來說，已經相較去年全年每股獲利0.23元大幅度成長。

在穿戴領域部分，閎暉除積極提升既有客戶市占外，也接獲新客戶訂單，包括開發運頭型頭戴式穿戴裝置、寵物穿戴等，另外遊戲機產品今年也因為疫情宅經濟帶動，出貨優於原先預期。