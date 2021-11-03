企業軟件創新者VMware和戴爾科技集團宣布，已完成VMware與戴爾科技集團的分拆。VMware從戴爾科技集團分拆出來，讓VMware執行多雲戰略時有更大的自由度，同時簡化資本結構和管理模式，並擁有額外的營運和財務靈活性。

VMware表示，雙方的分拆條款包括115億美元的特別現金股息(特別股息)，該股息將按照截至2021年10月29日(記錄日期)營業結束時的每股27.40美元，於2021年11月1日(支付日)向所有VMware股東支付股息。除息日期為2021年11月2日，即付款日期後的第一個交易日。

VMware執行長Raghu Raghuram表示，VMware的使命是交付可信賴的軟體基礎，加速客戶創新，作為一家獨立公司，VMware將繼續把多雲戰略付諸實踐，賦予客戶在新時代下加速業務發展和掌控自己命運的能力。

VMware和戴爾科技集團將繼續合作，為其客戶提供差異化的解決方案。而先前宣布的VMware和戴爾科技集團之間的商業協議，保留並增強了過去幾年中雙方共同達成的市場進入協同效應，將持續為客戶提供支持和服務。