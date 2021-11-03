香港行政長官林鄭月娥。（中新社）

香港行政長官林鄭月娥今（3日）表示，香港近幾個月基本清零本土病例，民眾生活大致恢復正常，是集體努力的成果。此外，據港媒報導，香港機場計畫將大陸航班的乘客與其他國際旅客隔開，以防止交叉感染，這將為開放香港與大陸通關打下基礎，商討已進入最後階段。

林鄭月娥出席「第九屆健康城市聯盟國際大會」揭幕禮期間致辭，談及「疫情下的智慧健康城市」，她指，新冠肺炎疫情至今近2年，為全球公共衛生生系統帶來挑戰，香港近幾個月持續本土清零，民眾生活大致恢復正常，經濟逐步恢復，是集體努力的成果。

林鄭續指，香港在抗疫上取得成就，確診個案是全球最少的城市之一，且無採取「封城」措施，跨境國際交流繼續，相信在疫情過去後，香港能汲取經驗成為更健康的城市。

此外，據港媒報導，香港將機場劃分為兩個區域的提議，將大陸航班的乘客與其他國際旅客隔開，工作人員分配到兩邊並在工作時間內不允許混合，更精微的運作細節仍在敲定，但香港機場將在本月10日之前確認此隔離安排，並盡快實施。這將為開放香港與大陸通關打下基礎，商討已進入最後階段。