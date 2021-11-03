女星蔡湘宜為提神飲料「蠻牛」一連拍了8支廣告，靠台詞「你累了嗎？」爆紅一波，也因此有了「蠻牛太太」稱號，看起來很開朗的她，昨(2日)po文吐露悲傷心聲，表示隨著年紀漸長，面對「送別」的頻率就越來越頻繁，「光是在10月份就有5位朋友相繼離席了」，不禁感到惋惜與悲痛。

年逾半百的蔡湘宜，也開始經歷包白包比紅包多的日子，短短一個月就送走5個人，作為朋友感到婉惜不捨，身為家人、伴侶更是悲痛至極，蔡湘宜坦言，自己其實生病多年了，還得照顧病重的長輩，「不諱言對生命的不捨、對死亡的恐懼，正因為如此我更深怕沒有做好準備就猝不及防的離去，因此也更珍惜每一個有生之日、每一段相處時光，因為每一刻都可能是最後一刻」。

蔡湘宜吐露人的一生一直在學習生存與生活，「卻沒有學習到如何面對死亡與接受死亡這件事」，就像傳統觀念的長輩一樣，彷彿避談或刻意忽略「死亡」，就不會發生，但其實在突然面對離別時，只會措手不及，「有的人走不出失去至親或伴侶的傷痛，甚至抑鬱成疾，擴大了死亡的傷害面積」。

蔡湘宜感嘆，生命從誕生開始便注定走向盡頭，這不是長者專利，而既然遲早會發生，就更該好好學習面對，準備離開與失去，「能夠在活著的時候好好地相處、好好地道別，的確是能減少很多遺憾以及許多悲傷」，也祝福留下的人能早日走出傷痛。