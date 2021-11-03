台股進入萬七震盪區間，個股表現極為分歧，法人研究機構擇優投資，中信投顧、富邦投顧同步看好環球晶（6488），給予「買進」投資評等。

富邦投顧認為，環球晶近三個月股價下跌已適度反應併購案可能遞延之利空，但矽晶圓產業向上趨勢不變，因而升評「買進」，目標價932元。

受惠於產品單位售價提高配合產品組合改善，除了推升環球晶第三季營收連續八季成長，亦帶動第三季毛利率由第二季的36.7％，增加至39.1％，表現優於預期。

環球晶在2020年11月宣布併購全球第四大廠矽晶圓廠Siltronic後，已陸續通過美國、奧地利、南韓、台灣、新加坡等地主管機關許可，還須通過德國、日本、大陸的審查才能完成收購，雖然Siltronic日前公告由於德國主管機關審查仍需時間，因此合併案可能會延後完成，但環球晶重申對於如期於年底前完成合併案仍持樂觀態度。

中信投顧指出，在完成收購Siltronic之後，環球晶全球市占率將超越日本勝高（SUMCO），成為全球第二大廠，拉近與龍頭廠信越（ShinEtsu）差距，併購案長期綜效值得期待，將是帶動未來營運更上層樓的關鍵。