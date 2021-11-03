台積電總裁魏哲家在上月法說會上，才粉碎台積電3奈米進度卡關謠言，未料外媒再爆料，台積電3奈米製程技術遭遇難題，明年蘋果iPhone 14的處理器將不會採用3奈米製程 ，這將是iPhone連續3年使用同一個晶片製程，為蘋果史上頭一遭。

魏哲家上月中旬在台積電法說會上表示，3奈米製程進展符合進度，將在未來三個月內試產，預計在2022年下半年進入量產，2023年第一季將會看到明顯營收貢獻，而加強版3奈米，在3奈米量產一年後進入生產。

科技媒體The Information周二（2日）報導，iPhone 13內建A15處理器採用5奈米製程打造，台積電在跨入3奈米製程階段，正面臨一大挑戰。

分析指出，若明年iPhone 14搭載最新3奈米晶片，可在裝置尺寸未明顯增加之下，擁有更強大、耗能更低的處理器，但iPhone 14恐無法採用。台積電苦戰的結果是，iPhone處理器將連續三年（2020年至2022年）內建同一晶片製程，為蘋果史上首見的情況，這可能導致部分果粉暫緩1年換手機，蘋果競爭對手將有更多時間迎頭趕上。

儘管最新製程延遲，台積電仍可望成為首家生產3奈米的業者，超前英特爾、高通等晶片製造商。先前市場傳出，蘋果明年可能有部分產品採用3奈米晶片，如今看來，似乎不太可能。

「蘋果與台積電之間關係相互依賴、愈來愈緊密。」報導提到，台積電為蘋果提供「VIP」待遇，一位前台積電工程師透露，去（2020）年台積電遇到 iPhone 12 處理器製造問題後，蘋果施壓要求在不加價情況下供應更多晶片。

而蘋果前晶片主管也表示，兩家公司剛開始合作時，蘋果擔憂地震風險，曾要求台積電在高雄增建至少一座晶圓廠。台積電今年稍早提到，對於在高雄蓋廠持開放態度。