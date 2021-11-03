Google Play商店過去時常被發現潛藏資安風險，防毒軟體公司Avast近期又發現高達151個惡意APP會竊取使用者個資，甚至會在用戶沒注意的狀況下收款，目前谷歌官方已經將這些APP下架，避免更多使用者受害。

綜合外媒報導，Avast將這些惡意軟體稱為UltimaSMS活動，主要是他們發現第一個使用此方式騙取個資的軟體名為「Ultima Keyboard 3D Pro」，而在Avast的調查中，有多達151個惡意軟體會要求檢查用戶的位置，讓用戶輸入電話號碼、Email等個資，再透過簡訊傳送App下載連結至用戶手機。

隨後再利用使用者不知情的狀況下，下載這些App付出昂貴的App訂閱費用，費用通常為40美元（約新台幣1120元）或更高，有些App甚至還會竊取用戶的金融帳戶與個人資料，手法相當多元，且防不勝防。

此外，這些軟體會佯裝成自定義鍵盤、QR Code條碼器、影像或照片編輯軟體、垃圾郵件攔截軟體與遊戲等APP吸引使用者下載，最後再引導他們下載竊取個資、高收費的惡意軟體。

目前惡意軟體在80多個國家或地區被用戶下載，下載量超過1050萬，目前谷哥已將有問題的APP下架，Avast也建議，用戶應該要從官方商店下載，在輸入個資前要更小心，同時在下載前留意網站留言與評價。