臉書2日（周二）宣布將關閉人臉辨識系統，並提到這項自動辨別用戶照片與影片的技術引發愈來愈大的社會爭議。
臉書人工智慧部門副總裁Jerome Pesenti表示，監管機關仍在研擬使用此技術的明確規範，有鑑於目前仍充滿不確定性，因此作出限制人臉辨識使用的決定。
臉書表示，全球單日活躍用戶有逾三分之一選取人臉辨識設定，最新政策更動將刪除超過10億用戶的臉部辨識模板（facial recognition template），預計12月完成。
臉書2日（周二）宣布將關閉人臉辨識系統，並提到這項自動辨別用戶照片與影片的技術引發愈來愈大的社會爭議。
臉書人工智慧部門副總裁Jerome Pesenti表示，監管機關仍在研擬使用此技術的明確規範，有鑑於目前仍充滿不確定性，因此作出限制人臉辨識使用的決定。
臉書表示，全球單日活躍用戶有逾三分之一選取人臉辨識設定，最新政策更動將刪除超過10億用戶的臉部辨識模板（facial recognition template），預計12月完成。
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