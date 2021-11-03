富邦金集團董事長蔡明興確診之後，3日再傳出蔡明興太太翁美慧也確診目前正在北部某專責醫院隔離治療中，富邦金集團內部人員雖已知情，因和富邦金集團運作沒有關係，不願意對此事發表看法，只一律對外表示「公司立場不過問相關人士個資」。

至於蔡明興太太翁美慧目前情況以及Ct值如何，則等今日下午2點中央疫情指揮中心的資料。蔡明興等人從美國返台是搭私人飛機，在機場採檢時隨即被驗出，接觸的人並不多，當時只匡列了6人，如今隨翁美慧確診，另外5人健康狀況也備受關注。