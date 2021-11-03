富邦金控董座太太傳確診 同被匡列另5人健康狀況受關注 13:202021/11/03 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金集團董事長蔡明興確診之後，3日再傳出蔡明興太太翁美慧也確診目前正在北部某專責醫院隔離治療中，富邦金集團內部人員雖已知情，因和富邦金集團運作沒有關係，不願意對此事發表看法，只一律對外表示「公司立場不過問相關人士個資」。 至於蔡明興太太翁美慧目前情況以及Ct值如何，則等今日下午2點中央疫情指揮中心的資料。蔡明興等人從美國返台是搭私人飛機，在機場採檢時隨即被驗出，接觸的人並不多，當時只匡列了6人，如今隨翁美慧確診，另外5人健康狀況也備受關注。 蔡明興確診再請假一周 富邦金董座 改由陳聖德代理 物價蠢動 產險業評估加碼不動產 #富邦金 #台灣 #蔡明興 #翁美慧 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 理科太太昔爆4爭議開箱遭罰20萬 認未婚懷孕尪反應異於常人 12:412021/11/03 娛樂 三因素造成壽險前9月百億神單只有一張傳統型 15:592021/11/02 財經 三大原因改變壽險市場 前九月百億神單 傳統型僅一張 04:102021/11/03 財經要聞 董座蔡明興愛妻驚傳確診 富邦金回應了 11:452021/11/03 財經 富邦金董座代理引產金分離爭議 金管會：期待用嚴格標準檢視 18:062021/11/02 財經 全縣僅1座醫院 金門衛生保健再奪全國第1 10:282021/11/03 生活 元富陳俊宏 角逐券商公會龍頭 04:102021/11/03 財經要聞 邊境開放將首選商務客 5＋9檢疫 04:102021/11/03 生活新聞 《基金》元宇宙火熱 半導體ETF獲贊賞 12:502021/11/03 財經 何時開放邊境？侯友宜認為需觀察2指標 09:522021/11/03 生活 田中馬拉松開跑首日 達成4000公里 16:482021/11/02 體育 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 美工程師被台積電超多缺點嚇爆 驚吐唯一優點：網怒炸了 - 財經 又被黑？台積3奈米恐GG了 明年iPhone 14遭爆用舊晶片 - 財經 董座蔡明興愛妻驚傳確診 富邦金回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。