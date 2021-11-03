泰博(4736)第3季財報出色，營收、營業利益聯袂刷新記錄，EPS為6.31元，前3季EPS為18.31元，超越去年全年度，多頭對此反應淡定，中場過後，股價漲幅在2.3%左右。

泰博第3季營收21億元，季增25%，營業利益8.39億元，季增31.91%，兩者皆創新高，毛利率55.44%，不過，受到業外認列投資損失3700萬元影響，相較前一季投資利益1.76億元，稅後淨利為5.86億元，季減5.94%，年增63.23%，每股盈餘6.31元。

泰博前3季營收51.24億元，年成長13.87%，毛利率52.32%，與去年同期差不多，營利率35.72%，年增0.14個百分點，稅後淨利16.92億元，年成長36%，每股盈餘18.31元，已超越去年全年度。

全球各國疫情雖然漸漸趨緩，但快篩檢測市場需求仍在，將成為泰博重要的營運動能，血糖檢測、血氧機等產品出貨又表現穩健，法人樂觀看待泰博今年營運表現。