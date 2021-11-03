飯店業者國賓(2704)在疫情衝擊下趁勢調整營運策略，即將危老改建的台北國賓擬委由日本高檔酒店品牌皇宮酒店（Palace Hotel）經營，開業將屆滿40年的高雄國賓亦研擬洽談合作開發對象，循台北國賓模式危老改建，以進一步活化資產、提升資產使用價值。

國賓股價自8月中26.35元波段低點一路震盪向上，今（3）日開高後持穩盤上，鄰近午盤在買盤敲進下轉強、上漲3.61％至31.6元，創6月底以來4個月高價，截至午盤維持逾2％漲勢，領漲觀光類股。三大法人本周迄今買超99張。

國賓董事會通過2021年前三季財報，合併營收10.88億元、年減24.12％、為近21年低點，營業虧損2.95億元、虧損年增71.76％，創同期新低。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後虧損收斂至0.51億元、每股虧損0.14元，仍創同期新低。

不過，以此推算，國賓第三季合併營收雖探2.62億元新低，季減5.28％、年減52.22％，但營業虧損1.29億元，虧損雖年增26.51％、但季減達32％。配合股利等業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.69億元、每股盈餘0.19元，較第二季轉虧為盈。

台北國賓自1964年12月開業迄今即將屆滿57年，為提供更舒適的住宿及用餐環境，董事會去年11月初決議提出危老改建案，並於今年5月12日獲北市建管處核准，合計取得40％的最高容積獎勵，住房業務已於7月暫停。

為兼顧改建時的餐飲營運，國賓承租富邦人壽遼寧大樓1～2樓共約1727坪空間，預計改建期間將館內多數餐廳遷往該處繼續營運。同時，公司2日傍晚公告，已與日本皇宮酒店集團簽訂合意書，預計明年1月正式簽訂品牌授權及客房委託經營管理合約。

日本皇宮酒店集團為老字號高檔酒店，目前在日本有5處連鎖據點。而國賓向來主打日系服務，面對日系酒店品牌紛紛登台，此次決議導入日本皇宮酒店品牌、委託經營改建後的住房業務，可望進一步強化日系品牌服務定位，在疫情過後鞏固客源。

此外，1981年12月開業迄今即將屆滿40周年的高雄國賓，已符合危老改建的容積獎勵條件。為活化資產、提升資產使用價值，國賓董事會亦決議授權董事長依市場行情為準的合理範圍，循台北國賓模式洽談合作改建開發事宜，目前規畫洽談中、尚無任何定案。