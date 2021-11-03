大陸國務院新聞辦公今（3日）上午舉行記者會，講述「十四五」文物保護和科技創新規劃有關情況。大陸國家文物局政策法規司司長、新聞發言人陸瓊表示，考古遺址公園建設首次寫入大陸「十四五」規劃綱要。

陸瓊表示，考古遺址公園建設首次寫入大陸「十四五」規劃綱要。大陸考古遺址公園主要是依托重要的考古遺址、大遺址還有它的歷史環境進行建設展示，具有科學研究、教育傳播、遊覽休憩等功能。大陸國家文物局已經編制完成，即將印發大遺址保護利用「十四五」專項規劃，在今後五年，將堅持考古先行、保護第一，系統做好大遺址考古的研究、保護、管理、開放、展示等各項工作。

陸瓊說，今後五年，將進一步提升目前是三批36家國家考古遺址公園的運行服務水準，加大67家立項項目的培育力度。在「十四五」期間，要展開第四批國家考古遺址公園的評定，計劃新增10至15家國家考古遺址公園，還要培育長江三峽等20至30家立項項目。

陸瓊指出，目前大陸36家國家考古遺址公園名單中，例如良渚古城遺址的世界文化遺產一共有11家。讓民眾共享文化遺產，在文物保護中更多受益是其的職責所在，也是未來的工作重點所向。「十四五」期間，將加強研究，深挖價值，精準闡釋，創新展示，將充分運用創意、科技等手段，更良好的展示大遺址的歷史文化價值、展示文物保護利用和考古研究的最新成果。