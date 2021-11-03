1922疫苗預約平台狀況多，繼立委賴香伶爆料，有打過2劑新冠疫苗的民眾，竟接到預約第3劑的簡訊通知，一名網友今天也在PTT發文，指打完BNT僅16天，竟然就收到簡訊通知可以預約打疫苗，登入系統也確實可以預約成功，原以為是醫院尚未登載他已接種的資訊，但實際查詢發現登載無誤，讓他很猶豫是否該去預約，貼文引發網友熱議。

一名網友今在PTT上發文表示，他在10月23日接種了第一劑的BNT疫苗，照理來說，BNT疫苗兩劑應該要間隔四周才可以打，也就是說最快他得要等到11月20日才能打第二劑BNT，而且根據指揮中心公布第13輪的符合資格的疫苗對象，可以預約打第二劑BNT的人應該是在「10月8日前打完第一劑BNT的18歲以上民眾」。

該網友指出，1922系統不知道出了什麼問題，從上述的種種證據來看，他根本就不符合接種第二劑的資格，但他還是收到預約簡訊，提醒他要記得登入系統預約，而他實際操作之後，竟然還真的可以預約，從截圖畫面中可見，他確實有預約到11月12日晚上8點至9點可以去新北市永和區的某診所打疫苗，等於提前了15天打第二劑。

該網友也說，這樣的狀況讓他懷疑是醫院還沒有上傳他已接種第一劑的資訊，但實際登錄「健康存摺App」卻發現上面早已登載他打第一劑BNT的記錄，因此感覺是1922疫苗預約平台又出包了，也讓原PO好奇詢問，不知道有沒有人跟他遇到一樣的狀況。

貼文引發網友熱討論，「就算可以我也不敢打」、「給你提早打還不謝主隆恩？」但有網友認為，就算原PO預約成功，可能會被現場的護理師阻擋，因為與第一劑尚未間隔四周以上。而且兩劑接種間隔時間太短，恐會影響疫苗的效力，建議還是打去1922解決，否則不但去現場打不到，爽約不去還可能影響到下波預約的權利。

另有網友推測，可能是第一次接種補登太慢造成的，導致你明明有接種第一次，系統卻認為你還沒，然後簡訊發出後，再補登第一次，所以這次收到的簡訊其實是要你去打第一劑，但卻讓原PO誤以為是可以打第二劑。